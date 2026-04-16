Nehoda v Zimbabwe skončila tragédiou: Pri požiari minibusu zahynulo najmenej 18 ľudí

HARARE - V plameňoch, ktoré vo štvrtok zachvátili minibus na diaľnici na juhu Zimbabwe, zahynulo najmenej 18 ľudí, uviedla miestna polícia. Ide o jednu z najtragickejších nehôd v krajine za uplynulé mesiace. Píše o tom agentúra AFP.
Príčina požiaru nebola bezprostredne známa. Hovorca polície uviedol, že úrady stále zhromažďujú informácie. Zábery zverejnené na internete zachytávajú vozidlo, z ktorého zostala iba obhorená kostra, na diaľnici spájajúcej krajinu s Juhoafrickou republikou (JAR).
Podobné minibusové taxíky využívajú pri každodennej preprave mnohí obyvatelia. Tieto vozidlá sú však často kritizované pre ich preplnenosť a nebezpečný štýl jazdy šoférov. Na stave ciest v krajine sa zase podpísalo dlhoročné zanedbávanie ich údržby, pripomína AFP.