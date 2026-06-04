Doprava v centre Bratislavy opäť KOLABUJE: Náhly problém a ZRÁŽKA viacerých áut na známom uzle, tvoria sa kolóny!

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BRATISLAVA - V Bratislave na Račianskom mýte sa vo štvrtok ráno zrazili tri vozidlá. V tomto úseku sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Blokovaný je ľavý pruh a premávku riadi polícia. Vodiči musia rátať so zdržaním vo všetkých smeroch.
Zdržanie do 15 minút je podľa Stellacentra v úseku Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač. Vodiči si postoja v kolónach aj na D2 v smere Lozorno - Stupava - Lamač a na D4 v úseku Stupava - Devínska Nová Ves. Zdržanie je do desať minút.