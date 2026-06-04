Odvolávanie Kaliňáka sa má riešiť v septembri, schôdzu vo štvrtok neotvorili

BRATISLAVA - Parlament by mal návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) riešiť až v septembri. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu sa totižto vo štvrtok pre uznášanianeschopnosť poslancov nepodarilo otvoriť. Návrh na odvolanie sa tak má zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze, ktorá sa začne 15. septembra.
Za návrhom na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi stojí opozičné KDH. Vyčítalo mu situáciu okolo výstavby nemocnice v Prešove, ktorú v apríli pozastavili. Hovorilo o zlyhaní politického riadenia a kontroly strategickej investície štátu. Vyjadrilo obavy z predraženia a predĺženia projektu. „Vládna komunikácia sa zmenila z potvrdzovania plnenia harmonogramu na búranie nosných konštrukcií, odchod pôvodného zhotoviteľa a podpisovanie nových zmlúv v hodnote výrazne prevyšujúcej pôvodnú zmluvnú cenu,“ podotkli kresťanskí demokrati.
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Šéf rezortu obrany ich kritiku odmietol. Označil ju za účelovú. Vyjadrenia o predražení označil za nezmysel. Myslí si, že opozícia, špeciálne KDH, kritizuje niečo, čo sama nikdy nedokázala počas svojej účasti na výkonnej moci. Návrh na jeho odvolanie považuje za jeden z najtrápnejších. Deklaroval, že pri prešovskej nemocnici sa prišlo na chyby, odstránili sa a zabezpečilo sa pokračovanie výstavby. „Neviem, čo viac sme mohli ešte urobiť,“ argumentoval.
Minister obrany v apríli informoval o pozastavení výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Kaliňák na základe výsledkov kontroly odstúpil od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom. Stavbu potom prebralo konzorcium Tím Slovensko. V súčasnosti prebieha pasportizácia stavby, výstavba by mohla pokračovať budúci týždeň.