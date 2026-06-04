Kelly Osbourne po smrti otca a rozchode: FOTO Dala sa dokopy... Žiari šťastím!

LONDÝN - Kelly Osbourne si prešla mimoriadne ťažkým obdobím. Po smrti milovaného otca Ozzyho Osbournea a rozpade vzťahu, nevyzeral dobre. Doslova sa strácala pred očami. No dnes je všetko inak. Na nedávnom vystúpení v Londýne predviedla nielen skvelú formu, ale aj úsmev, ktorý jej fanúšikovia dlho nevideli.
Uplynulé mesiace boli pre Kelly Osbourne mimoriadne náročné, nielenže ju zasiahla smrť milovaného otca Ozzyho Osbournea, ale i rozchod so snúbencom Sidom Wilsonom Najnovšie fotografie však naznačujú, že sa jej opäť vracia úsmev na tvár. Televízna hviezda a speváčka sa počas víkendu objavila na londýnskom festivale Mighty Hoopla, kde prekvapila fanúšikov vystúpením po boku skupiny Scissor Sisters.
Na pódiu predviedla svoj hit One Word a podľa prítomných doslova žiarila energiou. Kelly stavila na výrazné modré šaty s metalickým efektom a čierne platformy. Uvoľnená nálada a dobrá forma neunikli ani jej blízkym. Jeden z priateľov pre Daily Mail uviedol: „Je to skvelá mama. Vyzerá úžasne a toto je nádherná príležitosť dokázať neprajníkom, že sa mýlia. Prechádzala obdobím smútku po smrti svojho otca a ľudia sa k nej správali veľmi kruto. Potrebovala len čas, aby sa znovu postavila na nohy a vrátila sa do normálneho života. Vyzerá naozaj dobre a zdravo.“
Pre Kelly bolo vystúpenie výnimočné aj z osobného dôvodu. Po prvýkrát ju totiž naživo sledoval jej trojročný syn Sid, ktorý ju podporoval zo zákulisia. Po smrti Ozzyho Osbournea v júli minulého roka čelila Kelly nielen smútku, ale aj vlne kritiky na sociálnych sieťach. Mnohí komentovali jej výraznú premenu a úbytok hmotnosti. Niektoré reakcie boli naozaj kruté...