Washington posiela NATO jasný odkaz: Európa má urýchlene posilniť lietadlá, drony aj lode!

BRUSEL - Spojené štáty od svojich spojencov v Severoatlantickej aliancii (NATO) očakávajú, že urýchlene zvýšia počet pilotovaných lietadiel, dronov a lodí, ktoré poskytujú do obranných plánov Aliancie. V stredu to vyhlásil najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe Alexus Grynkewich. Píše o tom agentúra Reuters.
Americký prezident Donald Trump od nástupu do úradu opakovane kritizoval NATO a od ostatných členských štátov požaduje, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za konvenčnú obranu európskeho kontinentu. Vyhlásenie Grynkewicha, ktoré zverejnil po stredajšom zasadnutí vojenských plánovačov NATO, je podľa Reuters prvým verejným náznakom toho, v ktorých obranných oblastiach v rámci NATO plánujú USA uskutočniť škrty ako prvé a kde očakávajú, že ich nahradia spojenci.
„Pilotované a bezpilotné lietadlá, ako aj námorné plavidlá sú dve oblasti, v ktorých Kanada a európski spojenci môžu v súčasnosti a v blízkej budúcnosti vystupovať aktívnejšie, keďže Spojené štáty znižujú počet síl vyčlenených pre NATO Force Model v Európe a presúvajú svoju pozornosť inam,“ uviedol.
Nezdravá závislosť od amerických síl
Washington v máji informoval, že zníži svoj príspevok do rámcového programu známeho ako „NATO Force Model“. Okrem iného sú súčasťou tohto programu aj jednotky, ktoré sú pripravené byť okamžite nasadené v prípade krízy. „V NATO Force Model bola nezdravá závislosť od amerických síl,“ uviedol Grynkewich v písomnom vyhlásení. „Prezident Trump, minister obrany (Pete) Hegseth a ďalší zdôraznili, že sa to musí zmeniť, a aj sa to zmení. Je to nutné pre prípad konfliktu na viacerých bojiskách naraz,“ uviedol americký generál.
Plukovník americkej armády Martin O'Donnell ako hovorca vojenského veliteľstva NATO uviedol, že oblasti, o ktorých hovoril Grynkewich, sú „miestami, kde spojenci už disponujú alebo čoskoro budú disponovať dostatočnými kapacitami, čo znamená, že sa neočakáva vznik žiadnych nedostatkov v obrane“.