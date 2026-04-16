Dráma v banke: Lupiči dve hodiny držali rukojemníkov, po zásahu polície sa im podarilo utiecť

NEAPOL - Skupina troch maskovaných lupičov, z ktorých najmenej jeden bol ozbrojený, prepadla vo štvrtok dopoludnia pobočku francúzskej banky Crédit Agricole v Neapole. Po príchode polície sa zabarikádovali vo vnútri banky, kde dve hodiny zadržiavali približne 25 osôb, medzi ktorými boli zamestnanci aj zákazníci banky. Páchateľom sa z miesta činu podarilo ujsť, informuje o tom agentúra AFP a televízia RAI News.
Lupiči, ktorí prišli na miesto činu v čiernom sedane s falošnými evidenčnými číslami, vnikli do banky na námestí Piazza Medaglie d'Oro okolo 11.30 h. Polícia budovu zakrátko obkľúčila. Po vyjednávaní došlo približne o 13.30 k oslobodeniu všetkých zadržiavaných osôb. Talianske médiá informovali, že žiadny z rukojemníkov nebol zranený, šiesti však vyhľadali lekársku pomoc v dôsledku šoku, ktorý utrpeli.
Páchateľom sa podarilo ujsť
Napriek prítomnosti veľkého počtu policajtov sa páchateľom podarilo ujsť. Predpokladá sa, že využili kanalizačnú sieť alebo podzemné tunely, čo je v tejto časti Neapola častý spôsob úteku pri bankových lúpežiach. Dostali sa tam zrejme dierou v podlahe, ktorú policajti našli pri prehliadke pobočky. Bezprostredne nebolo známe, či sa lupičom podarilo utiecť s nejakou korisťou.