Taliansko pozastavilo obnovovanie dohody o obrannej spolupráci s Izraelom

RÍM - Talianska vláda sa vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodla pozastaviť automatické predlžovanie obrannej dohody s Izraelom, ktorej súčasťou je výmena vojenského materiálu a spolupráca pri technologickom výskume. V utorok to na podujatí vo Verone oznámila talianska premiérka Giorgia Meloniová. Na jej vyjadrenie upozornili agentúry AFP a ANSA.
Minister obrany Guido Crosetto o tom už podľa zdrojov ANSA listom informoval svojho izraelského rezortného kolegu Jisraela Kaca.
Spoluprácu v oblasti obrany medzi Talianskom a Izraelom upravovalo memorandum o porozumení, ktoré nadobudlo platnosť 13. apríla 2016, a spolupráca v rámci neho sa predlžovala každých päť rokov. Zdroj agentúry AFP z prostredia talianskej diplomacie pripustil, že „pokračovať v napĺňaní dohody by bolo politicky náročné“.
Francúzska agentúra pripomína, že medzi talianskou a izraelskou vládou počas uplynulých dní stúpa napätie. Rím obvinil vládu v Jeruzaleme, že jej vojaci vypálili varovné výstrely na konvoj talianskych mierových síl v Libanone. Talianske ministerstvo zahraničných vecí si preto predvolalo aj izraelského veľvyslanca.
Talianskeho veľvyslanca v Tel Avive si následne v pondelok predvolal izraelský rezort diplomacie po tom, čo minister zahraničných vecí Talianska Antonio Tajani označil útoky izraelských síl na libanonských civilistov za neakceptovateľné. Tajani bol v tom čase na návšteve Libanonu. Následne na sieti X napísal, že tam bol, aby „vyjadril solidaritu Talianska v súvislosti s neprijateľnými útokmi Izraela na civilné obyvateľstvo“.
