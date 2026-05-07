Dráma na čerpacej stanici v Spišskej Novej Vsi: Maskovaný lupič hrozil nožom, ušiel s prázdnymi rukami

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Bežné utorkové ráno na jednej z čerpacích staníc v Spišskej Novej Vsi prerušil pokus o ozbrojenú lúpež. Len 23-ročný muž sa pokúsil od zamestnancov vynútiť finančnú hotovosť, no vďaka ich duchaprítomnosti a rýchlemu príchodu ďalšieho zákazníka napokon z miesta ušiel s prázdnymi rukami.
Incident sa odohral krátko po 8:00 hodine ráno. Do predajne vošiel podozrivý muž so zahalenou hlavou a kapucňou stiahnutou do tváre. Podľa policajných informácií pristúpil k zamestnancovi a žiadal peniaze, pričom svoju požiadavku zdôraznil tým, že poodhalil nôž ukrytý v nohaviciach.
Plán lupiča narušili dva faktory. Prvým bola odvaha zamestnancov, ktorí okamžite kontaktovali políciu. Druhým bol nečakaný príchod ďalšieho zákazníka do prevádzky, čo páchateľa natoľko vyviedlo z miery, že sa rozhodol pre rýchly útek bez akejkoľvek koristi. Pri incidente nebol nikto zranený.
Do pátrania sa okamžite zapojili spišskonovoveskí policajti a kriminalisti. Vďaka výbornej operatívnej práci a znalosti miestneho prostredia sa im podozrivého podarilo v krátkom čase stotožniť a zadržať.
Vyšetrovateľ už 23-ročnému mužovi vzniesol obvinenie pre zločin lúpeže. Zároveň bol spracovaný podnet na jeho vzatie do väzby. Ak sa mladíkovi pred súdom preukáže vina, za tento neuvážený čin si môže za mrežami odsedieť sedem až dvanásť rokov.