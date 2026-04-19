Banková lúpež ako zo slávneho seriálu! Lupiči boli ZDVORILÍ, šokovali rukojemníci: VIDEO Utiekli cez TAJNÝ tunel

NEAPOL - Lúpež ako zo slávneho seriálu. V talianskom Neapole sa vo štvrtok (16. 4.) popoludní odohrala veľká banková lúpež, pri ktorej zlodeji približne hodinu držali asi 25 zamestnancov a klientov ako rukojemníkov. Nikomu zo zadržaných sa nič nestalo. Informovala o tom agentúra APA. Podľa nej lupiči utiekli podzemným tunelom a polícia po nich stále pátra.
Vo štvrtok krátko popoludní si okoloidúci pri pobočke banky Crédit Agricole v Neapole všimli podozrivú aktivitu a zavolali políciu. Tá po príchode na miesto budovu obkľúčila. Asi po hodine sa rukojemní z banky dostali von, no dlho nebolo jasné, či sú ozbrojení páchatelia stále vo vnútri.
Na videách zdieľaných na sociálnych sieťach bolo vidieť hasičov, ako baranidlami rozbíjajú okno a pomáhajú ľuďom vyliezť zvnútra. Niektorí rukojemníci si jednoducho striasli črepy skla a kráčali ďalej, opisuje BBC. Iní však vyzerali viditeľne otrasení, plakali a objímali svojich príbuzných. Šiestim ľuďom, ktorí boli v šoku, bola poskytnutá lekárska pomoc.
Jeden muž neskôr pre miestnu spravodajskú stránku Fanpage.it povedal, že lupiči ich zamkli v miestnosti a že hoci boli ozbrojení, „nepoužili násilie“. Rukojemníci doslova šokovali popisom útočníkov ako "zdvorilých" profesionálov, ktorí s nimi zaobchádzali v kľude.
Keď následne špeciálne jednotky vtrhli do budovy, zistili, že zlodeji už utiekli. Podľa miestnych médií unikli dierou v podlahe, ktorá viedla do podzemného tunela a do kanalizácie. Rovnakou cestou sa zrejme dostali aj dnu. Podľa svedkov išlo o mužov hovoriacich po taliansky.
Stále nie je jasné, čo presne zlodeji z banky ukradli. Na záberoch z banky, ktoré zverejnila napríklad televízia Sky TG24, je vidieť desiatky poškodených bezpečnostných schránok.