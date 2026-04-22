Švédska rozviedka VARUJE pred kolapsom: Ruskú ekonomiku nenakopli ani zisky z predaja ropy!

MOSKVA/ŠŤOKHOLM – Rusko zaznamenalo v poslednom obdobní veľké zisky z predaja ropy. Stalo sa tak po uzavretí Hormuzského prielivu, ku ktorému sa odhodlal Irán v rámci odvety za americko-izraelské nálety. Na ruskú ekonomiku bolo za posledné roky uvalených viacero sankcií z dôvodu pokračujúcej vojny na Ukrajine. Export ropy mal Moskve výrazne pomôcť, ale nestalo sa tak.
Deficit ruského rozpočtu je viac ako kritický. Podľa švédskej rozviedky nezachránilo Moskvu ani rapídne zdražovanie ropy, ktoré nastalo po uzavretí Hormuzského prielivu. Na oživenie ruskej ekonomiky by zabralo jedine to, keby sa ropa Ural udržala na 100 dolároch za barel a to minimálne po dobu jedného roka.
"Rusi produkujú materiál, ktorý následne zničí ich nepriateľ na bojisku. Toto nie je udržateľný model rastu. Ide o systémový problém. Negatívne to ovplyvnilo aj obranný sektor Ruskej federácie," povedal pre The Financial Times šéf švédskej rozviedky Thomas Nilsson.
Presun ruských financií
Ako pokračoval, Moskva teraz presúva financie do výroby bezpilotných bojových lietadiel (dronov) a systémov pre rakety dlhého doletu. Problémy má mať údajne aj samotný vojenský priemysel. "Je stratový, pretože zápasí s korupciou a do veľkej miery je závislý od úverov štátnych bánk. Pokiaľ sa neskončí blokáda Hormuzského prielivu, Rusi budú mať čoraz väčšie problémy s financovaním vojny na Ukrajine," priblížil Nilsson.
Skreslené údaje
Švédska rozviedka má disponovať informáciami, ktoré odhaľujú, že Moskva počas vojny na Ukrajine neustále manipuluje s dátami vo svoj prospech. Následne sa to javí tak, že ekonomika odoláva nielen obrovským požiadavkám na vojnu na Ukrajine, ale vzdoruje aj západným sankciám.
I keď prezident Putin oficiálne pripustil zníženie ruského HDP o takmer 2 percentá, podľa Nilssona možno ani netuší, aká je skutočná situácia v Rusku. Správy o stave krajiny mu chodia podľa neho s nepresnými a cielene upravenými údajmi. Príkladom je aj ruská inflácia. Oficiálne údaje hovoria o 5,86 percentách, no podľa Nilsona atakuje už 15 percent. Podobnými číslami majú disponovať aj nemecké tajné služby. Tie dokonca hovoria, že "Rusi podhodnocujú svoj rozpočtový deficit o takmer 30 miliárd dolárov".
Medzinárodné prognózy sa ale prikláňajú skôr k predpovediam centrálnej banky, podľa ktorej bude inflácia na konci roka zhruba 5 percent. Nilsson však doplnil, že v konečnom dôsledku bude ruská ekonomika smerovať k úplnému zrúteniu a je úplne jedno, či sa do tohto stavu dostane cez ekonomický šok, alebo dlhodobý pokles.