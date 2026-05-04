Pondelok4. máj 2026, meniny má Florián, zajtra Lesana, Lesia

Bondi v centre vyšetrovania: Začali verejné vypočutia po krvavej streľbe

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
CANBERRA - Austrálska Federálna vyšetrovacia komisia v pondelok otvorila verejné vypočutia o decembrovom útoku na pláži Bondi v austrálskom Sydney, pri ktorom zahynulo 15 ľudí. Členovia židovskej komunity na začiatok vypočutia hovorili o svojich skúsenostiach so stupňujúcim sa antisemitizmom v Austrálii. Informuje o tom agentúra AFP.

„Prudký nárast antisemitizmu, ktorého sme boli v Austrálii svedkami, sa prejavil aj v iných západných krajinách a zjavne súvisí s udalosťami na Blízkom východe,“ uviedla predsedníčka Virginia Bellová v úvodnom prejave. „Je dôležité, aby ľudia rozumeli, ako rýchlo môžu tieto udalosti vyvolať odporné prejavy nepriateľských činov voči židovským Austrálčanom jednoducho preto, že sú židia,“ dodala.

Komisia prijala tisíce podnetov

Komisia dostala tisíce podaní o vplyve „jednej z najstarších nenávistí v spoločnosti“, tvrdila právna zástupkyňa asistujúca komisii Zelie Hegenová. Agentúra Reuters informuje, že komisia dostala viac ako 5700 takýchto oznámení.

Sheina Gutnicková, ktorej otec Reuven Morrison zahynul pri útoku, uviedla, že v súvislosti s antisemitizmom došlo k zmene koncom roka 2023, keď vypukla vojna v Pásme Gazy. „Antisemitizmu bolo umožnené, aby sa dostal na povrch,“ vyhlásila.

Svedkovia opisujú nárast nenávisti

Vyšetrovacia komisia si vypočula svedkov, ktorým pridelila pseudonymy z obavy pred odvetou, o dosahu antisemitských pokrikov na proteste proti vojne v Pásme Gazy pred budovou opery v Sydney v októbri 2023 na židovskú komunitu. V nasledujúcom roku 2024 zaznamenali skupiny židovských komunít 2062 antisemitských incidentov.

Minulý týždeň zverejnila komisia správu o útoku na pláži Bondi, z ktorej vyplýva, že židovská bezpečnostná skupina Community Security Group (CSG) v austrálskom štáte Nový Južný Wales varovala políciu pred možným teroristickým útokom len niekoľko dní pred touto streľbou.

Austrálsky premiér Anthony Albanese na otázku, či polícia zlyhala pri monitorovaní podujatia na pláži Bondi, odpovedal, že táto záležitosť patrí do kompetencií vlády štátu Nový Južný Wales. Prisľúbil však, že jeho „vláda urobí všetko potrebné na ochranu spoločnosti v nadväznosti na (tento) útok“. V máji sa uskutoční aj druhé kolo vypočutí, ktoré bude zamerané na okolnosti vedúce k útoku, ako aj na problémy uvedené v zmienenej správe.

K útoku na pláži Bondi došlo 14. decembra 2025, keď 50-ročný otec Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed počas oslavy židovského sviatku Chanuka zabili 15 ľudí. Policajti pri zásahu Sajida zastrelili a Naveeda zranili. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Teroristická skupina ich konanie uvítala.

