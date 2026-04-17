Desivé slová expertky: Taký prepad Putin dlho nezažil! Šéf Kremľa je úplne bezmocný

Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
MOSKVA - Dlhé roky pôsobil ako neotrasiteľný líder. Najnovšie prieskumy však naznačujú pokles podpory Vladimira Putina, pričom odborníci hovoria o začínajúcej zmene nálad v ruskej spoločnosti.

Nálada v Rusku sa mení

Obraz neochvejného lídra, ktorý si drží pevné miesto v čele krajiny, začína podľa nových zistení slabnúť. Vývoj naznačujú viaceré prieskumy verejnej mienky, ktoré zaznamenali najväčší pokles podpory prezidenta Vladimira Putina od roku 2022. Upozorňuje na to portál Focus.

Podľa analýz ide o citeľnú zmenu oproti predchádzajúcim rokom, keď bol Putin vnímaný ako prakticky neohrozený. Dnes sa však čoraz viac ukazuje, že trpezlivosť obyvateľov sa vyčerpáva.

„Blíži sa búrka,“ varujú experti

Sociologička Jelena Konevová označuje aktuálny vývoj za významný historický moment. V rozhovore pre bývalú stanicu Echo Moskvy použila silný obraz: „Blíži sa búrka. Obrovská masa podpory pre Putina sa začína topiť.“

Podľa nej nejde o náhly kolaps, ale o postupný proces, ktorý sa zrýchľuje. Zároveň upozorňuje, že tento trend nebude možné zastaviť ani tvrdšími zásahmi štátu.

Príčiny: vojna, útoky aj represie

Za zmenou nálad stojí kombinácia viacerých faktorov. Podľa expertov ide najmä o:

  • pokračujúci konflikt na Ukrajine, ktorý nemá jasný koniec
  • útoky dronov zasahujúce aj ruské územie
  • rastúce obmedzenia v každodennom živote

Tieto udalosti sa postupne premietajú do psychiky spoločnosti a zvyšujú pocit neistoty.

Vojna už nie je len „tam vonku“

Analytik Konstantin Gaaze upozorňuje, že konflikt sa čoraz viac dotýka bežných Rusov. „Vojna preniká hlboko do vnútrozemia krajiny,“ konštatuje.

Obyvatelia zároveň čelia aj zásahom do digitálneho priestoru. V niektorých mestách dochádza k obmedzovaniu internetu a blokovaniu komunikačných aplikácií ako Telegram či WhatsApp.

Únava a frustrácia rastú

Očakávania rýchleho ukončenia vojny sa postupne rozplývajú. Rokovania viaznu a spoločnosť čoraz viac pociťuje dôsledky konfliktu.

Rastie únava, frustrácia aj pocit, že situácia sa dlhodobo nezlepšuje. Práve tieto faktory podľa expertov postupne narúšajú doteraz stabilnú podporu režimu.

Ekonomický tlak sa stupňuje

Okrem vojny začína byť citeľná aj ekonomická realita. Rast cien a stagnujúce príjmy zvyšujú tlak na domácnosti.

Bežné výdavky rastú a to, čo bolo kedysi samozrejmosťou, sa pre časť obyvateľstva stáva problémom. Kombinácia vojnových nákladov a ekonomických ťažkostí tak vytvára prostredie, ktoré prispieva k poklesu dôvery v vedenie krajiny.

Postupný obrat, nie náhly kolaps

Experti sa zhodujú, že nejde o dramatický pád zo dňa na deň. Skôr o pomalý, no viditeľný posun nálad, ktorý môže mať v budúcnosti zásadné dôsledky.

Otázkou zostáva, či sa tento trend bude prehlbovať – alebo sa Kremľu podarí situáciu stabilizovať.

