Ukrajinci zverejnili VIDEO úspešnej operácie: Dronovým útokom zneškodnili 12 ruských dôstojníkov!

KYJEV - Ukrajinské drony mali zasiahnuť ruské veliteľské stanovište v okupovanej časti Doneckej oblasti. Podľa dostupných informácií útok zasiahol dôstojníkov FSB, pričom časť z nich útok neprežila.
Cielený úder na veliteľské stanovište
Ukrajinské sily podnikli útok dronmi na objekt ruskej Federálnej služby bezpečnosti (FSB) v okupovanej časti Doneckej oblasti. O operácii informoval portál The Kyiv Independent.
Podľa týchto informácií malo ísť o zásah veliteľského stanovišťa, pričom útok si vyžiadal obete medzi ruskými dôstojníkmi. Tvrdenia však nie je možné bezprostredne nezávisle overiť.
Viaceré presné zásahy
K operácii malo dôjsť v stredu krátko po ôsmej hodine ráno. Veliteľ ukrajinských dronových jednotiek Robert Brovdi uviedol, že útok pozostával z viacerých presných úderov.
„V rámci operácie sme vykonali osem presných zásahov pomocou prostriedkov FP-2 s hlavicami s hmotnosťou 60 až 100 kilogramov,“ napísal na sociálnej sieti.
Hlásené straty
Podľa ukrajinských zdrojov mali ruské jednotky utrpieť výrazné straty. „Na základe operatívnych údajov prišiel nepriateľ o 27 príslušníkov špeciálnych jednotiek, z toho 12 dôstojníkov bolo zabitých a 15 utrpelo zranenia,“ uviedol Brovdi.
Kto bol cieľom útoku
Cieľom mala byť špeciálna operačná jednotka FSB, ktorá podľa ukrajinskej strany plní viacero úloh – od kontrarozviedky až po koordináciu operácií na okupovaných územiach.
Brovdi ju opísal ako zložku, ktorá „vykonáva diverzie, organizuje špeciálne operácie, buduje agentúrne siete a vyhľadáva nelojálnych občanov“. Podľa jeho slov sa podieľa aj na náborových aktivitách a koordinácii proruských síl.
Cieľ: oslabiť ruskú infraštruktúru
Ako doplnil The Kyiv Independent, podobné útoky majú za cieľ narušiť fungovanie ruskej vojenskej infraštruktúry – nielen na území Ruska, ale aj v okupovaných regiónoch Ukrajiny vrátane Doneckej oblasti.