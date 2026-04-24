Ukrajinci zverejnili VIDEO úspešnej operácie: Dronovým útokom zneškodnili 12 ruských dôstojníkov!

Ukrajinci zaútočili dronmi na ruskú FSB
KYJEV - Ukrajinské drony mali zasiahnuť ruské veliteľské stanovište v okupovanej časti Doneckej oblasti. Podľa dostupných informácií útok zasiahol dôstojníkov FSB, pričom časť z nich útok neprežila.

Cielený úder na veliteľské stanovište

Ukrajinské sily podnikli útok dronmi na objekt ruskej Federálnej služby bezpečnosti (FSB) v okupovanej časti Doneckej oblasti. O operácii informoval portál The Kyiv Independent.

Podľa týchto informácií malo ísť o zásah veliteľského stanovišťa, pričom útok si vyžiadal obete medzi ruskými dôstojníkmi. Tvrdenia však nie je možné bezprostredne nezávisle overiť.

Viaceré presné zásahy

K operácii malo dôjsť v stredu krátko po ôsmej hodine ráno. Veliteľ ukrajinských dronových jednotiek Robert Brovdi uviedol, že útok pozostával z viacerých presných úderov.

„V rámci operácie sme vykonali osem presných zásahov pomocou prostriedkov FP-2 s hlavicami s hmotnosťou 60 až 100 kilogramov,“ napísal na sociálnej sieti.

Hlásené straty

Podľa ukrajinských zdrojov mali ruské jednotky utrpieť výrazné straty. „Na základe operatívnych údajov prišiel nepriateľ o 27 príslušníkov špeciálnych jednotiek, z toho 12 dôstojníkov bolo zabitých a 15 utrpelo zranenia,“ uviedol Brovdi.

Kto bol cieľom útoku

Cieľom mala byť špeciálna operačná jednotka FSB, ktorá podľa ukrajinskej strany plní viacero úloh – od kontrarozviedky až po koordináciu operácií na okupovaných územiach.

Brovdi ju opísal ako zložku, ktorá „vykonáva diverzie, organizuje špeciálne operácie, buduje agentúrne siete a vyhľadáva nelojálnych občanov“. Podľa jeho slov sa podieľa aj na náborových aktivitách a koordinácii proruských síl.

Cieľ: oslabiť ruskú infraštruktúru

Ako doplnil The Kyiv Independent, podobné útoky majú za cieľ narušiť fungovanie ruskej vojenskej infraštruktúry – nielen na území Ruska, ale aj v okupovaných regiónoch Ukrajiny vrátane Doneckej oblasti.

Poľský premiér Donald Tusk
Tusk spochybnil pripravenosť USA brániť Európu: Hrozba z Rusko je bližšie, než si myslíme!
Zahraničné
Vladimir Putin na každoročnej
Putin je v koncoch: Sám priznal obrovské problémy Ruska! Hrozí hospodársky kolaps
Zahraničné
Vladimir Putin
Desivé slová expertky: Taký prepad Putin dlho nezažil! Šéf Kremľa je úplne bezmocný
Zahraničné
Viktor Orbán na návšteve
Unikol ďalší ŠOKUJÚCI odposluch: Orbán ponúkol Putinovi AKÚKOĽVEK pomoc! Prirovnal sa k myši a levovi
Zahraničné

Zoznam TV

Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Feminity TV
Prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) naďalej ostáva Miroslav Kiraľvarga
Prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) naďalej ostáva Miroslav Kiraľvarga
Správy
20. ročník Lesníckych dní vo Zvolene
20. ročník Lesníckych dní vo Zvolene
Správy

Ilustračné foto
Odvolací súd potvrdil nezákonnosť odvolania bývalého riaditeľa AVF Badača
Domáce
Jozef Holjenčík a Tomáš
Šéf ÚRSO chváli Tarabu: Projekt Málinec má posilniť stabilitu slovenskej energetiky
Domáce
Slovenská škola v slzách
Slovenská škola v slzách a zdrvení motorkári: Osudná jazda obľúbeného Ladislava (†49), kamionista mu nedal prednosť!
Domáce
Dobrovoľníci opäť vyčistia rieku Hron pri Hronskom Beňadiku od odpadu – zapoja sa aj vodáci a ochranári
Dobrovoľníci opäť vyčistia rieku Hron pri Hronskom Beňadiku od odpadu – zapoja sa aj vodáci a ochranári
Banská Bystrica

Zahraničné

Ukrajinci zaútočili dronmi na
Ukrajinci zverejnili VIDEO úspešnej operácie: Dronovým útokom zneškodnili 12 ruských dôstojníkov!
Zahraničné
Európska únia sa v
Európska únia sa v mnohých témach vzďaľuje od Spojených štátov, vyhlásil Fico
Zahraničné
Ďalšia vlna prepúšťania! Svetový
Ďalšia vlna prepúšťania! Svetový výrobca zruší viac než tisíc pracovných miest
Zahraničné
Veľká návšteva na obzore!
Veľká návšteva na obzore! Nemecký kancelár príde na Slovensko, oznámil Fico
Domáce

Premiéra filmu Duchoň, Gregor
Prísne strážené tajomstvo slovenskej herečky (39): Je tehotná... Veď ona čochvíľa rodí!
Domáci prominenti
FOTO Zorka Hejdová
Známa Češka na svetovej premiére: Zatienila aj slávne celebrity!
Zahraniční prominenti
FOTO Druhý deň Bratislavských módnych
2. deň BMD: Rozžiarená Belohorcová, Šimkovičová ako filmová star a Sulíkova frajerka? Nechcite vidieť
Domáci prominenti
Leonardo DiCaprio
Na túto ženu má DiCaprio zálusk! Neuveríte, čo za darček jej poslal! Hollywood sa mu smeje!
Zahraniční prominenti

Úžsný tip na výlet:
Úžsný tip na výlet: Toto miesto na pri Rožňave vás ohromí krásou čerešňových kvetov
dromedar.sk
FOTO Humanoid naháňal diviaky!
Ľudia zostali v nemom úžase: VIDEO Humanoid v meste naháňal diviaky! Budúcnosť je tu?
Zaujímavosti
Na záhrade im pristál
Bezpečnostná kamera mu poslala upozornenie: Keď Hunter uvidel, kto mu práve PARKUJE V ZÁHRADE, zostal v nemom úžase!
Zaujímavosti
Vedci vypočítali LIMIT SMRTI:
Vedci vypočítali LIMIT SMRTI: Koľko čokolády by vás dokázalo REÁLNE ZABIŤ a prečo váš pes nemá takú šancu?
Zaujímavosti

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Rusko naspäť medzi elitou? Trump vraj zvažuje pozvanie Putina na summit G20 v jeho golfovom klube v Miami!
Rusko naspäť medzi elitou? Trump vraj zvažuje pozvanie Putina na summit G20 v jeho golfovom klube v Miami!
Osobné bankroty lámu rekordy: Najviac to schytávajú tridsiatnici, dlhy však dobiehajú aj seniorov!
Osobné bankroty lámu rekordy: Najviac to schytávajú tridsiatnici, dlhy však dobiehajú aj seniorov!

Hamšík ako Calzonov nástupca pri slovenskej reprezentácii? V hre sú viaceré známe mená
Hamšík ako Calzonov nástupca pri slovenskej reprezentácii? V hre sú viaceré známe mená
Reprezentácia
Zámok, aký ešte nikdy nevidel: Slovan ustál mega tlak Nitry, Lacka volá po mentálnej očiste
Zámok, aký ešte nikdy nevidel: Slovan ustál mega tlak Nitry, Lacka volá po mentálnej očiste
Tipsport liga
Potešujúca správa pre celý futbalový svet: Bayern Mníchov potešil Neuera i svojich fanúšikov
Potešujúca správa pre celý futbalový svet: Bayern Mníchov potešil Neuera i svojich fanúšikov
Bundesliga
Tour, ktorá môže definovať éru: Vingegaard verí, že tento rok zosadí Pogačara z trónu… Teraz je rad na mne
Tour, ktorá môže definovať éru: Vingegaard verí, že tento rok zosadí Pogačara z trónu… Teraz je rad na mne
Tour de France

TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava

Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Pracovné podmienky
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Práca a voľný čas
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Pracovný pohovor
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
Motivácia a inšpirácia

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Trump Class: najdrahšia bojová loď histórie za 17 miliárd dolárov dostáva reálne kontúry
Trump Class: najdrahšia bojová loď histórie za 17 miliárd dolárov dostáva reálne kontúry
Výzbroj a zbrane
Americké námorníctvo spravilo z „hlúpej“ bomby presnú a smrtiacu zbraň: JDAM LR dokáže rýchlo zasiahnuť aj viacero cieľov naraz
Americké námorníctvo spravilo z „hlúpej“ bomby presnú a smrtiacu zbraň: JDAM LR dokáže rýchlo zasiahnuť aj viacero cieľov naraz
Armádne technológie
Google vytiahol veľký tromf pre prácu. Táto AI novinka ti nájde súbory, pripraví dokumenty a urobí poriadok v chaose
Google vytiahol veľký tromf pre prácu. Táto AI novinka ti nájde súbory, pripraví dokumenty a urobí poriadok v chaose
Aplikácie a hry
Vírus Lujo stále desí vedcov: Objavil sa len raz, no už pri prvom ohnisku zabil 80 % nakazených
Vírus Lujo stále desí vedcov: Objavil sa len raz, no už pri prvom ohnisku zabil 80 % nakazených
Veda a výskum

Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie

Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie

