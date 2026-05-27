DESIVÉ zábery z Chorvátska: Psychopat spôsobil CHAOS, skákal po autách a hádzal sa vodičom pod kolesá!

ZÁHREB – Chorvátsko čaká aj tohto roku na početný príchod turistov. Výnimkou nebudú ani Slováci. Letná sezóna sa ešte ani poriadne nerozbehla, no v Záhrebe už policajti riešili veľmi delikátny prípad. Vodičov uprostred cesty ohrozoval psychicky narušený muž.
V utorok 26. mája okolo obedňajších hodín vypukol v časti Záhrebu doslova chaos. Spôsobil to neznámy muž, ktorý z nevysvetliteľných príčin začal ohrozovať premávku na križovatke v mestskej časti Nový Záhreb. Informuje o tom Dnevnik.
Vyčíňanie uprostred obednej špičky
Vodiči boli doslova pobúrení. Psychopat skákal po autách, prípadne sa doslova hádzal pod kolesá. Tieto strašné momenty sa podarilo zachytiť aj na videu, ktoré sa šíri po sociálnych sieťach. Muž v čiernom tričku a dlhých zelených nohaviciach sa postaví na strechu auta a začne niečo vykrikovať. Popritom sa otáča všade okolo seba.
Potom zoskočí na cestu a rozbehne sa cez križovatku. Takmer ho prejde kamión. Neznámy fanatik prejde na opačnú stranu križovatky, kde stoja vozidlá na červenú. Keď sa dajú do pohybu, spadne na zem za čierne Audi, no rýchlo sa postaví a pokračuje.
Jeho ďalším cieľom biele BMW. Vydriape sa najprv na kapotu a následne aj na strechu vozidla. Vodiča za volantom očividne vystraší, pretože auto následne narazí do vozidla stojaceho pred sebou. Pritom má otvorené dvere a očividne kričí po neznámom, aby okamžite zliezol dolu. Ten nakoniec vyjde z auta a zavolá políciu. Psychopat celý čas sedí na streche jeho BMW.
Potom chce zrejme skočiť na strechu ďalšieho vozidla, ktoré sa presúva vo vedľajšom pruhu, ale minie ho a dopadne tvrdo na asfalt. Rýchlo sa postaví a rozbehne sa do taxíku a opäť skončí na zemi.
Zakročili okoloidúci
Muža napokon spacifikovalo niekoľko okoloidúcich a prenieslo ho na trávnik vedľa cesty. "Okolo 12:15 sme dostali niekoľko hlásení od občanov, že neznámy muž na križovatke Većeslava Holjevca a medzi ulicami Damira Tomljanovića a Joszefa Antalla poškodzuje vozidlá. Polícia ho zadržala. Následne ho záchranári previezli do príslušného zdravotníckeho zariadenia," uviedla záhrebská polícia.