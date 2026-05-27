Šokujúca dráma na plavárni: VIDEO Žena vpálila s autom do bazéna!

SOUL - Pokojné popoludnie na krytej plavárni sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenilo na scénu ako z akčného filmu. Auto riadené 74-ročnou ženou prerazilo sklenenú stenu športového centra a zrútilo sa priamo do bazéna, v ktorom sa v tom čase nachádzali ľudia.
Nezvyčajná nehoda sa odohrala 16. mája v športovom centre Hanam Sports Center v juhokórejskom meste Miryang. Prípad však vyvolal veľkú pozornosť až po zverejnení záberov z bezpečnostných kamier, ktoré zachytili celý incident.
Video ukazuje okamih, keď osobné auto náhle prerazí presklenú fasádu budovy a skončí vo vode len niekoľko metrov od plávajúcich návštevníkov.
Po tréningu sadla do auta a prišli problémy
Podľa miestnych médií seniorka krátko pred nehodou absolvovala plavecký tréning. Po odchode z budovy nastúpila do svojho vozidla na parkovisku pred športovým areálom.
Prvé komplikácie mali nastať počas cúvania, keď narazila do iného zaparkovaného auta. Krátko nato sa vozidlo prudko rozbehlo.
Vyšetrovatelia predbežne predpokladajú, že vodička si mohla pomýliť brzdový a plynový pedál. Namiesto zastavenia tak auto nekontrolovane zrýchlilo, prerazilo veľkú sklenenú stenu a z niekoľkometrovej výšky spadlo do krytého bazéna.
Auto dopadlo medzi plavcov
V čase nehody sa vo vode nachádzalo približne osem až desať ľudí.
Záznamy zachytávajú, ako vozidlo po páde vytvorilo veľkú vlnu a následne sa prevrátilo na strechu. Medzi plavcami okamžite prepukla panika, keďže auto dopadlo len niekoľko metrov od nich.
Niekoľko mužov bez váhania skočilo k potápajúcemu sa vozidlu a ešte pred príchodom záchranárov sa im podarilo dostať vodičku von.
O život ženy bojovali priamo pri bazéne
Po vytiahnutí seniorky z auta zasiahla inštruktorka plávania, ktorá podľa televízie JTBC okamžite začala s resuscitáciou.
Žena sa podarilo oživiť ešte pred prevozom do nemocnice.
Lekári u nej diagnostikovali poranenia hrudníka, no jej život nie je ohrozený. Zranenia utrpela aj jedna návštevníčka bazéna, ktorú zasiahli úlomky rozbitého skla po náraze vozidla do budovy.
Na samotnú nehodu si nespomína
Polícia pokračuje vo vyšetrovaní okolností incidentu.
Podľa miestnych médií 74-ročná vodička po nehode uviedla, že si nepamätá okamih, keď vozidlo prerazilo stenu športového centra a skončilo vo vode.
Prípad patrí medzi najnezvyčajnejšie dopravné nehody, aké v posledných rokoch v Južnej Kórei zaznamenali.