Čo sa chystá na Mesiaci? NASA plánuje niečo, čo môže prepísať budúcnosť vesmíru

MYS CANAVERAL - Americká vesmírna agentúra NASA načrtla v utorok prvú fázu plánov na vznik lunárnej základne. Necelé dva mesiace po úspešnom prelete misie Artemis 2 okolo Mesiaca získali štyri americké spoločnosti zmluvy v hodnote stoviek miliónov dolárov na pristávacie moduly, mesačné vozidlá a drony. Informuje o tom agentúra AP.
Na Mesiac mieria moduly a rovery
Spoločnosť Blue Origin podnikateľa Jeffa Bezosa poskytne NASA dva pristávacie moduly na dopravenie mesačných roverov v blízkosti južného pólu Mesiaca. Lunárne terénne vozidlá vyrobia spoločnosti Astrolab a Lunar Outpost. Prvé mesačné drony doručí spoločnosť Firefly Aerospace, ktorá minulý rok úspešne pristála na Mesiaci. V ideálnom prípade by mali doraziť na mesačný povrch ešte pred pristátím prvých astronautov, ktoré je plánované na rok 2028.
Počas úspešnej aprílovej misie Artemis 2 preleteli okolo Mesiaca štyria astronauti a ako prvá ľudská posádka sa dostala ďalej do vesmíru ako v minulom storočí posádky programu Apollo.
V budúcoročnej misii Artemis 3 má ďalší tím astronautov nacvičovať na nízkej obežnej dráhe Zeme pripojenie kapsuly Orion k lunárnym modulom, ktoré pre posádky vyvíjajú spoločnosti Blue Origin a SpaceX Elona Muska. NASA chce mená štyroch astronautov tejto misie oznámiť v utorok 9. júna.
Prvé pristátie už v roku 2028
V rámci misie Artemis 4 sa v roku 2028 plánuje pristátie dvoch astronautov na Mesiaci. V druhej fáze sa má na Mesiaci začať budovať trvalá infraštruktúra vrátane elektrickej siete. Zámerom je dlhodobý pobyt ľudskej posádky v špecializovaných trvalých biotopoch od 30. rokov 21. storočia k čomu by malo dôjsť počas tretej fázy.
„Potom budeme môcť povedať: ‚Hej, sme tu natrvalo a nevzdávame sa toho‘,“ povedal výkonný riaditeľ programu mesačných základní NASA Carlos Garcia-Galan. Americká mesačná základňa ba sa mala rozprestierať na ploche stoviek štvorcových míľ označených dronmi MoonFall.
Cieľom vzniku mesačnej základne je podporiť lunárnu ekonomiku, vykonávať vedecký výskum a položiť základy pre expedíciu na Mars, zdôraznil správca NASA Jared Isaacman. „Pre tých, ktorí trpezlivo čakajú, je veľkolepý návrat blízko a my nespomalíme,“ povedal Isaacman. „V skutočnosti sme len na začiatku,“ dodal.