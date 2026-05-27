Otto Weiter otvorene o liečbe: Rakovina udrela opäť! Prečo odmietol chemoterapiu?

BRATISLAVA - Spevák Otto Weiter prežíva náročné obdobie. Obľúbený hudobník otvorene priznal, že opäť bojuje so zákernou chorobou a momentálne podstupuje každodenné ožarovania. Napriek diagnóze však nezvesil hlavu a fanúšikom posiela silný odkaz.
Weiter už v minulosti absolvoval operáciu hrubého čreva a odvtedy je pod pravidelným dohľadom lekárov. „Od prvej operácie hrubého čreva chodievam na pravidelné kontroly a sledovanie. Všetko dopadlo dobre a nemusel som chodiť ani na chemoterapiu. Vyrezali mi nielen dva nádory, ale pre istotu aj 35 centimetrov čreva,“ prezradil pre Topky.sk spevák.
Ako prvý informáciu o jeho aktuálnom zdravotnom stave priniesol denník Plus jeden deň. Spevák následne potvrdil, že lekári mu v poslednom období zaznamenali zvýšené hodnoty PSA markerov. Ide o hodnoty prostatického špecifického antigénu, ktoré sa zisťujú z krvi a môžu upozorniť na problémy s prostatou vrátane rakoviny. „V poslednej dobe mi začali stúpať markery PSA,“ uviedol.
Po verdikte lekárov hudobník odmietol chemoterapiu aj hormonálnu liečbu a zvolil si inú cestu. Dôvod je podľa jeho slov jasný. „Za tie roky som videl veľa ľudí, ktorí podstúpili chemoterapiu. Každý to znáša inak, ale vždy menej alebo viac zle,“ povedal otvorene. Sám totiž patrí medzi ľudí, ktorí potrebujú byť neustále v pohybe. „Nie som typ, ktorý bude posedávať doma. Stále som aktívny, píšem pesničky, scenáre, nové programy a samozrejme s Peťkou koncertujeme. Únava po chemoške by toto všetko asi zatrhla,“ priznal.
Momentálne pritom každý deň absolvuje ožarovanie. Kvôli liečbe vstáva už o piatej ráno, aby sa stihol dostať cez celú Bratislavu do nemocnice. „O 6:15 už ležím pod prístrojom. Ale pozitívne je, že za ten deň urobím oveľa viac roboty,“ dodal so smiechom. Spevák zároveň priznal, že psychika hrá pri liečbe obrovskú rolu. „Sú ľudia, ktorí keď prvýkrát počujú slovo rakovina, prepadnú hystérii. A sú ľudia, ktorí to zoberú ako fakt a bojujú. Ja patrím k tej druhej skupine,“ odkázal.
Na záver poslal silný odkaz všetkým, ktorí zápasia s podobným osudom. „Nepodceňujte prevenciu a pravidelné kontroly. Keď zachytíte prvé príznaky včas, máte 99-percentnú šancu, že sa tej potvore vysmejete. Tak ako ja!! Mám Vás rád – Váš Otto Weiter.“