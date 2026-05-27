Už 5 rokov nepočuť jeho nezabudnuteľný hlas: Superstáristi si zaspomínali na Jula Viršíka (†56)

BRATISLAVA - Uplynulo päť rokov od úmrtia legendárneho moderátora a rádiového DJ-a Jula Viršíka († 56). Na muža, ktorý výrazne ovplyvnil slovenskú hudobnú scénu, spomínajú kolegovia aj účinkujúci zo Superstar. V ich slovách sa mieša humor, nostalgia aj úprimná vďačnosť.
Legendárny moderátor Julo Viršík († 56) zomrel náhle na konci mája 2021. Popularitu si získal najmä vďaka svojej legendárnej hitparáde Twentyfive. K tragédii došlo v jeho dome v Malých Levároch, kde žil so svojou manželkou Adrianou. Práve ona ho našla a okamžite privolala záchranné zložky. Napriek rýchlej reakcii mu už lekári nedokázali pomôcť – príčinou smrti bolo zlyhanie srdca.
Včera uplynulo päť rokov od úmrtia muža, ktorého hlas bol pre mnohých symbolom slovenskej hudobnej scény, rádia a televíznych projektov. Viršík bol výraznou postavou aj v období prvých ročníkov Superstar, kde sa pohyboval medzi talentami, porotcami aj zákulisím. Práve na toto obdobie dnes spomínajú viaceré známe osobnosti na sociálnej sieti. Emotívne slová pridal spevák Miro Jaroš, ktorý si spomenul na moment zo Superstar, keď ho Viršík podporil v ťažkej chvíli: „Po prvom prenose Superstar, kde mi nevyšiel výkon a nebol som ani pozitívne ohodnotený od poroty, mi zavolal, aby ma povzbudil a aby zistil, či som v pohode. Chýba.“
Speváčka Daniela Nízlová z dua Twiins si vybavila najmä jeho humor a legendárne momenty z rádia:
„Vybaví sa mi spomienka na jeho humor, OKEY Radio, oslava jeho 40-ky v Holiday Inn, akoby to bolo včera, chýba tu veľmi.“ Silné slová pridal aj moderátor Matúš Krnčok, ktorý ho označil za výnimočnú osobnosť: „Veľká legenda, ktorá odišla príliš skoro.“ Na Viršíka si zaspomínal aj moderátor Martin Nikodým, ktorý pripomenul aj atmosféru 90. rokov a rivalitu, ktorá ich spájala aj rozdeľovala: „90. roky, strašne veľa somarín sme robili, my sme boli konkurencia, my sme sa tak radi doťahovali a robili si trošku zle.“
Julo Viršík bol jednou z kľúčových postáv éry Rádia Okey aj televíznych projektov, ktoré formovali slovenskú popkultúru. Jeho hlas a energia však dodnes ostávajú v pamäti kolegov aj fanúšikov.
