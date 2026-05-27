Izrael zasadil tvrdú ranu Hamasu: Pri útoku v Gaze zomrel jeden z hlavných veliteľov!

GAZA - Ozbrojené krídlo palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v stredu potvrdilo smrť svojho veliteľa Muhammada Awdu, ktorý prišiel o život v utorok pri izraelskom útoku v Gaze, informovala agentúra AFP.
Vo vyhlásení Brigád Izaddína Kasáma sa uvádza, že „veľký mučeník veliteľ Muhammad Alí Awda, známy aj ako Abú Amr, náčelník generálneho štábu Brigád Izaddína Kásama, bol v utorok večer zabitý pri zbabelom atentáte.“ Podľa Hamasu pri útoku zahynula aj Awdova manželka a ich dve deti. Spravodajský web The Times of Israel (TOI) doplnil, že pohreb Awdu a členov jeho rodiny sa konal v stredu v meste Gaza. Smútiaci ľudia niesli telá zabalené v bielych rubášoch a vlajkách Hamasu. Na dvoch telách boli položené útočné pušky.
Zdravotnícke úrady v Pásme Gazy ovládanom Hamasom uviedli, že pri útoku okrem Awdu a jeho rodiny prišli o život najmenej traja ďalší ľudia a viac ako 20 utrpelo zranenia. Úder zničil horné poschodie obytného domu v štvrti Rimal v meste Gaza. Zdroje blízke Hamasu uviedli, že Awda bol pravdepodobne posledným žijúcim členom najvyššieho velenia ozbrojeného krídla Hamasu ešte z obdobia pred vojnou s Izraelom.
Muhammad Awda, ktorého vek sa odhadoval na približne 50 rokov, vyrastal v Pásme Gazy a podľa dostupných informácií bol celý život spojený s Hamasom. V minulosti pôsobil aj v bezpečnostnej jednotke hnutia zameranej na odhaľovanie izraelských špiónov. Izrael sa ho podľa médií pokúsil zabiť už viackrát. Pri jednom z útokov na dom jeho otca v roku 2025 zahynul jeho najstarší syn Amr.
Izraelské bezpečnostné zložky označili Awdu aj za jedného z posledných vysokopostavených veliteľov Hamasu, ktorí sa podieľali na organizovaní masakry zo 7. októbra 2023. Jeho smrť podľa nich predstavuje „významný úder“ pre snahy Hamasu obnoviť svoje štruktúry. Tel Aviv v utorok večer oznámil, že pri útoku cielil na tohto predstaviteľa Hamasu, a v stredu ráno informoval aj o jeho smrti.
Militantné hnutie jeho smrť následne potvrdilo, nepriznalo však, že Awda po smrti Izaddína Haddáda – zabitého pri izraelskom útoku v polovici mája – prevzal vedenie Brigád Izaddína Kásama, ako tvrdili izraelské úrady. Hamas vo svojom vyhlásení neuviedol, kto Awdu vo funkcii nahradí.
Napriek prímeriu, ktoré v Pásme Gazy platí od októbra 2025, Izrael pokračuje v operáciách proti osobám podozrivým z účasti na útokoch zo 7. októbra 2023. Podľa denníka Wall Street Journal izraelské úrady zostavili zoznam Palestínčanov zapojených do tohto útoku a snažia sa ich zadržať alebo zabiť.