Problémy pri stavbe D1 za miliardy: Diaľničiari musia meniť súťaž a zaplatiť vyše 18-tisíc eur

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) odstrániť protiprávny stav v užšej súťaži na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová. Rozhodol tak na základe jednej z námietok záujemcu proti podmienkam v súťaži, rozhodnutie zverejnil na svojom webe. NDS má nápravu urobiť do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Ďalšie tri námietky ÚVO zamietol.
Diaľničiari majú konkrétne upraviť podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v časti minimálnej požadovanej úrovni štandardov tak, aby sa skúsenosť preukazovala samostatnými referenciami, teda skúsenosťami získanými aj pri realizácii rozdielnych projektov. Zároveň majú nahradiť trovy konania vo výške 18.204 eur.
Ide o druhý (paralelný) tender na zhotoviteľa D1 Turany - Hubová v dĺžke 13,5 kilometra vrátane dvoch tunelov Korbeľka a Havran. NDS vyhlásila tento tender začiatkom marca 2026 za predpokladané náklady 1,573 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Mala v ňom vynechať spornú časť z pôvodnej prvej súťaže vyhlásenej ešte v auguste 2024 za predpokladanú hodnotu 1,473 miliardy eur bez DPH.
Tú mali diaľničiari na základe rozhodnutia ÚVO z konca roka 2025 zrušiť pre porušenie pravidiel verejného obstarávania. Miesto toho podali na súd správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti tohto rozhodnutia a navrhli predbežné opatrenie do vynesenia verdiktu. Zároveň vyhlásili druhú súťaž.
Správny súd nedávno nevyhovel návrhu NDS na priznanie odkladného účinku v prípade uvedeného tendra. „Pôvodný tender bude zrušený a NDS bude pokračovať v novom tendri. Toto naše rozhodnutie prijaté ako prevenčné opatrenie sa ukázalo ako správne a veľmi prezieravé, pretože sme vďaka nemu ušetrili dva mesiace času,“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.