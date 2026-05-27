Porotkyňa z Let’s Dance Arcolin: Nečakaná stopka v kariére! Skončila v nemocnici...

BLACKPOOL - Tanečná porotkyňa Laura Arcolin prekvapila fanúšikov vážnym oznámením, ktoré zverejnila spolu s manželom Massimom. Plány na pripravované podujatie sa museli náhle zmeniť a dvojica odkázala, že aktuálne sa sústredí najmä na jej zdravotný stav.
Laura Arcolin patrí medzi profesionálne tanečnice a verejnosti je známa aj ako porotkyňa televíznej šou Let’s Dance. V tanečnom svete sa pohybuje dlhodobo a diváci ju vnímajú ako výraznú osobnosť, ktorá sa pravidelne objavuje v súvislosti s tanečnými projektmi a súťažami.
Práve ona spolu so svojím manželom Massiomom zverejnila emotívne vyjadrenie, v ktorom oznámili nečakané komplikácie pred plánovaným tanečným festivalom v Blackpoole. „So smutným srdcom vám musíme oznámiť, že kvôli chorobe nebudeme môcť zajtra súťažiť na tanečnom festivale v Blackpoole,“ uviedli. Dvojica zároveň priznala, že situácia ich zastihla nepripravených a aktuálne je pre nich najdôležitejšie zdravie. „Tanec pre nás znamená všetko, ale zdravie je najdôležitejšie a musí byť na prvom mieste,“ dodali.
V príspevku zároveň naznačili, že sa v tomto období sústreďujú na zotavenie. „Takto sme si to nepredstavovali tento výlet do Blackpoolu. Teraz sa sústredíme na Laurino zotavenie. Čoskoro sa všetci uvidíme,“ napísali. Na záver Laura Arcolin pridala aj osobný odkaz, v ktorom vyjadrila zmierenie so situáciou. „Život ti niekedy vyberie cestu sám,“ odkázala. Laure prajeme rýchle uzdravenie, aby sa čoskoro mohla vrátiť späť na tanečný parket, ktorý tak veľmi zbožňuje.
