Desivý útok na autobus: Ozbrojenci uniesli študentov cestujúcich na skúšky!

ABUJA – Ozbrojenci zaútočili na autobus s pasažiermi v nigérijskom štáte Benue a uniesli niekoľkých študentov cestujúcich na univerzitné skúšky. Informuje o tom agentúra AP.
Študentov a ďalších cestujúcich uniesli vo štvrtok na diaľnici Otukpo–Makurdi, uviedol guvernér štátu Benue Hyacinth Alia vo svojom vyhlásení. Guvernér nešpecifikoval počet unesených, no miestne médiá informovali, že na palube bolo 14 cestujúcich. „Zameriavanie sa na nevinných občanov, najmä na študentov cestujúcich na skúšky, je neprijateľné a odporuje všetkým normám ľudskosti a občianskeho poriadku,“ uviedol Alia. Momentálne prebiehajú pátracie a záchranné operácie na území celého štátu s cieľom zabezpečiť bezpečný návrat všetkých unesených osôb, dodal guvernér.
K únosom sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. Štát Benue je ohniskom ozbrojeného násilia v regióne, kde ozbrojené gangy často útočia na obyvateľov odľahlých oblastí a cestujúcich, pričom dochádza k vraždám a únosom za účelom výkupného. Únosy študentov sa stali symbolom neistoty v najľudnatejšej krajine Afriky a analytici uvádzajú, že ozbrojené skupiny považujú školy a študentov za „strategické“ ciele, ktoré priťahujú väčšiu pozornosť. Alia vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj a naďalej spolupracovali s bezpečnostnými zložkami pri záchranných a ďalších operáciách. „Budeme aj naďalej prijímať rozhodné kroky na ochranu životov a majetku,“ dodal.