Sobota18. apríl 2026, meniny má Valér, zajtra Jela

Desivý útok na autobus: Ozbrojenci uniesli študentov cestujúcich na skúšky!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ABUJA – Ozbrojenci zaútočili na autobus s pasažiermi v nigérijskom štáte Benue a uniesli niekoľkých študentov cestujúcich na univerzitné skúšky. Informuje o tom agentúra AP.

Študentov a ďalších cestujúcich uniesli vo štvrtok na diaľnici Otukpo–Makurdi, uviedol guvernér štátu Benue Hyacinth Alia vo svojom vyhlásení. Guvernér nešpecifikoval počet unesených, no miestne médiá informovali, že na palube bolo 14 cestujúcich. „Zameriavanie sa na nevinných občanov, najmä na študentov cestujúcich na skúšky, je neprijateľné a odporuje všetkým normám ľudskosti a občianskeho poriadku,“ uviedol Alia. Momentálne prebiehajú pátracie a záchranné operácie na území celého štátu s cieľom zabezpečiť bezpečný návrat všetkých unesených osôb, dodal guvernér.

K únosom sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. Štát Benue je ohniskom ozbrojeného násilia v regióne, kde ozbrojené gangy často útočia na obyvateľov odľahlých oblastí a cestujúcich, pričom dochádza k vraždám a únosom za účelom výkupného. Únosy študentov sa stali symbolom neistoty v najľudnatejšej krajine Afriky a analytici uvádzajú, že ozbrojené skupiny považujú školy a študentov za „strategické“ ciele, ktoré priťahujú väčšiu pozornosť. Alia vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj a naďalej spolupracovali s bezpečnostnými zložkami pri záchranných a ďalších operáciách. „Budeme aj naďalej prijímať rozhodné kroky na ochranu životov a majetku,“ dodal.

Viac o téme: ŠtudentiAutobusNigériaOzbrojenciÚnosSkúšky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Masaker po náletoch armády:
Masaker po náletoch armády: Na trhovisku v Nigérii zrejme zahynulo najmenej 200 ľudí
Zahraničné
Škandál pred voľbami! Sieť
Škandál pred voľbami! Sieť účtov z Nigérie tlačí Orbána k moci: Experti hovoria o zasahovaní z Moskvy
Zahraničné
Prísne tresty: Nigérijský súd
Prísne tresty: Nigérijský súd odsúdil viac než 300 osôb za terorizmus
Zahraničné
Ilustračné foto.
Banditi na severozápade Nigérie zabili 12 ľudí a ďalších 43 uniesli
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Prominenti
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Prominenti
Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč
Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč
Prominenti

Domáce správy

Zvládli by ste MATURITU
Zvládli by ste MATURITU zo slovenčiny v roku 2026? Ukážte sa! KVÍZ s rovnakými otázkami, aké boli v testoch
Domáce
Od premiérov závisí, či
Od premiérov závisí, či sa nevrátia zlé vzťahy Slovenska a Maďarska, tvrdí Hrabko
Domáce
Ilustračné foto
Najväčšia CHYBA po podaní daňového priznania! TOTO nikdy nerobte, koledujete si o MASÍVNE problémy
Domáce
Košická MHD čaká veľká zmena: Pribudne 30 moderných CNG autobusov za milióny eur
Košická MHD čaká veľká zmena: Pribudne 30 moderných CNG autobusov za milióny eur
Košice

Zahraničné

Z výcviku NOČNÁ MORA:
Z výcviku NOČNÁ MORA: Dvaja vojaci utrpeli zranenia po strete s medveďom
Zahraničné
Aktualizujeme MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria?
MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán chce zatvoriť Hormuzský prieliv!
Zahraničné
Geniálny ťah obľúbeného obchodného
Geniálny ťah obľúbeného obchodného reťazca: Stavia svoju vlastnú KRČMU! Dôvod vás totálne odrovná
Zahraničné
Pes brutálne usmrtil dôchodcu:
Pes brutálne usmrtil dôchodcu: Majiteľ ide na 12 rokov do väzenia
Zahraničné

Prominenti

Laura Vizváryová
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Domáci prominenti
Robo Grigorov
Roba Grigorova úplne vymazali: Umelec reaguje... Šokujúce slová!
Domáci prominenti
Najhoršie chvíle Štěpána z
Najhoršie chvíle Štěpána z Básnikov: Najprv prišiel o dcérku a potom aj o ženu!
Osobnosti
Kali v talkshow Neskoro
Omyl, z ktorého Kaliho takmer porazilo! Na dovolenku prišli o rok skôr: Úspory na 6 rokov boli fuč
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pikelinia floydmuraria
Žije v stenách a meno má po legendárnej kapele: Vedci objavili NENÁPADNÉHO DRAVCA, ktorý uloví aj obra!
Zaujímavosti
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!
Zaujímavosti
Tieto potraviny najviac zahusťujú
Tieto potraviny najviac zahusťujú žlč a podporujú vznik žlčníkových kameňov
vysetrenie.sk
V semene si našiel
V semene si našiel DROBNÉ KRYŠTÁLIKY: Lekárka vysvetľuje, prečo tento TICHÝ PROBLÉM postihuje väčšinu mužov!
Zaujímavosti

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ekonomika

Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!

Šport

Horúca aktualita: Slovensko ráta ďalšie ospravedlnenky a zranenia, na MS neprídu hviezdy z NHL a KHL
Horúca aktualita: Slovensko ráta ďalšie ospravedlnenky a zranenia, na MS neprídu hviezdy z NHL a KHL
MS v hokeji
Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
MS v hokeji
Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
Reprezentácia
Slovenskí hokejisti s cenným skalpom veľmoci: Potiahol obrovský talent Domonkos
Slovenskí hokejisti s cenným skalpom veľmoci: Potiahol obrovský talent Domonkos
Reprezentácia

Auto-moto

NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava

Kariéra a motivácia

Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Aktuality
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Aktuality
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Zaujímavé pracovné ponuky
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Palacinky, lievance a waffle
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Technológie

USA sa pripravujú na najhorší scenár, ak by Rusko odpálilo jadrovú zbraň vo vesmíre. Trénovali, ako by reagovali
USA sa pripravujú na najhorší scenár, ak by Rusko odpálilo jadrovú zbraň vo vesmíre. Trénovali, ako by reagovali
Armádne technológie
Tvoj poskytovateľ internetu vidí každú stránku, ktorú otvoríš. Toto nastavenie si zmeň, ak chceš viac súkromia
Tvoj poskytovateľ internetu vidí každú stránku, ktorú otvoríš. Toto nastavenie si zmeň, ak chceš viac súkromia
Bezpečnosť
Netflix má niečo aj pre fanúšikov detektívok a kriminálnych záhad. Toto je 7 knižných adaptácií, ktoré sa oplatí pozrieť
Netflix má niečo aj pre fanúšikov detektívok a kriminálnych záhad. Toto je 7 knižných adaptácií, ktoré sa oplatí pozrieť
Filmy a seriály
Google spúšťa Gemini Skills v prehliadači Chrome. Takto funguje nová AI funkcia a toto s ňou dokážeš
Google spúšťa Gemini Skills v prehliadači Chrome. Takto funguje nová AI funkcia a toto s ňou dokážeš
Aplikácie a hry

Bývanie

Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení

Pre kutilov

Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Údržba a opravy
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozhodujúce dni sú tu: Tieto znamenia čaká kariérny zlom medzi 20. a 25. aprílom
Zábava
Rozhodujúce dni sú tu: Tieto znamenia čaká kariérny zlom medzi 20. a 25. aprílom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Z výcviku NOČNÁ MORA:
Zahraničné
Z výcviku NOČNÁ MORA: Dvaja vojaci utrpeli zranenia po strete s medveďom
MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria?
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán chce zatvoriť Hormuzský prieliv!
Zvládli by ste MATURITU
Domáce
Zvládli by ste MATURITU zo slovenčiny v roku 2026? Ukážte sa! KVÍZ s rovnakými otázkami, aké boli v testoch
Geniálny ťah obľúbeného obchodného
Zahraničné
Geniálny ťah obľúbeného obchodného reťazca: Stavia svoju vlastnú KRČMU! Dôvod vás totálne odrovná

Ďalšie zo Zoznamu