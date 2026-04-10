Šokujúce odhalenie: Unikli detaily rozhovoru Trumpa s lídrom NATO! Skončil sa spŕškou urážok

WASHINGTON - Rokovanie v Bielom dome medzi Donaldom Trumpom a Markom Ruttem sprevádzalo napätie. Podľa zdrojov padli ostré slová a prezident kritizoval postoj Európy k Iránu.
Rokovanie sa zmenilo na konfrontáciu
Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem malo byť pôvodne štandardnou diplomatickou návštevou. Namiesto toho sa podľa informácií z prostredia účastníkov premenilo na napäté rokovanie za zatvorenými dverami.
Dôvodom bola najmä nespokojnosť Washingtonu s tým, že viaceré európske krajiny odmietajú vojensky podporiť konflikt s Iránom, ktorý sa nachádza v krehkej fáze prímeria.
Tvrdé slová zo zákulisia
Podľa portálu Politico, ktorý sa odvoláva na európskych predstaviteľov a zdroje oboznámené s priebehom rokovania, mala diskusia mimoriadne ostrý priebeh. „Rozhovor sa zvrhol na tirádu urážok,“ cituje server zdroj.
Ten istý zdroj dodal, že Trump „prakticky hrozil všetkým možným“, keď vyjadroval frustráciu z postoja spojencov.
Naznačené kroky bez detailov
Podľa rovnakých zdrojov dal americký prezident najavo, že zvažuje aj možné odvetné opatrenia, konkrétnu podobu však nespresnil.
Účastníci stretnutia zároveň nadobudli dojem, že Washington očakáva konkrétne kroky smerujúce k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, ktorý patrí medzi kľúčové uzly svetového obchodu.
Biely dom odmieta kritiku
Oficiálne vyjadrenia z Bieleho domu však vyznievajú odlišne.
„Ako prezident Trump včera povedal, NATO bolo vystavené skúške a zlyhalo,“ uviedol predstaviteľ administratívy. „Momentálne nemá od NATO žiadne očakávania a nič od nich nežiadal, hoci je faktom, že oni majú z Hormuzského prielivu oveľa väčší úžitok než Spojené štáty.“
Verejný útok po rokovaní
Napätie sa prenieslo aj do verejného priestoru. Donald Trump po stretnutí ostro kritizoval spojencov a opäť otvoril aj otázku Grónska.
„NATO NEBOLO TAM, KEĎ SME HO POTREBOVALI, A NEBUDE TAM ANI NABUDÚCE. SPOMEŇTE SI NA GRÓNSKO, TEN VEĽKÝ, ZLE SPRAVOVANÝ KUS ĽADU!!!“ napísal na platforme Truth Social.
Pridal aj ďalší odkaz: „Nikto z týchto ľudí, vrátane nášho veľmi sklamaniahodného NATO, nič nechápe, kým na nich nie je vyvinutý tlak!!!“
NATO hovorí o „konštruktívnom“ rozhovore
Aliancia sa snaží situáciu zmierniť. Hovorkyňa NATO Allison Hartová uviedla, že išlo o „veľmi úprimný rozhovor“, ktorý však označila za „konštruktívny“.
Aj Mark Rutte priznal, že americký prezident bol sklamaný. „Cítil som, že je rozčarovaný, pretože má pocit, že príliš veľa spojencov sa k nemu nepridalo,“ povedal.
Európa odmieta vojenskú účasť
Európske štáty opakovane zdôrazňujú, že sú pripravené pomôcť, no až po ukončení bojov.
Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že Trumpa „povzbudil“, aby pokračoval v mierových rokovaniach. Nemecko je podľa neho pripravené pomôcť so zabezpečením plavby až po dohode a na základe jasného mandátu.
Podobný postoj zastáva aj Francúzsko. Náčelník generálneho štábu Fabien Mandon uviedol, že Paríž zvažuje len „prísne obranné“ opatrenia.
Jednota NATO pod tlakom
Koalícia 41 krajín vedená Spojeným kráľovstvom minulý týždeň podporila nové sankcie a diplomatický tlak na Irán, no zároveň odmietla vojenskú intervenciu počas trvania konfliktu.
Mark Rutte sa počas návštevy vo Washingtone snažil zdôrazniť, že aliancia zostáva funkčná. Napriek tomu je zrejmé, že aktuálna kríza predstavuje vážnu skúšku vzťahov medzi Spojenými štátmi a ich európskymi spojencami.