PRIESKUM Po voľbách v Maďarsku väčšina obyvateľov SR očakáva zhoršenie vzťahov

BRATISLAVA - Politická zmena, ktorú priniesli parlamentné voľby v Maďarsku, podľa väčšiny opýtaných ovplyvní vzťahy so Slovenskom skôr negatívne. Takéto očakávania mierne prevažujú aj medzi respondentmi maďarskej národnosti. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry AKO, ktorý realizovala v dňoch 14. až 21. mája na vzorke 1000 respondentov.
Na otázku: „Ovplyvní podľa vás zmena, ktorú priniesli parlamentné voľby v Maďarsku, vzťahy Maďarska so Slovenskom?“ odpovedalo 40,2 percenta ľudí, že podľa nich ich ovplyvní negatívne. Z toho 5,8 percenta predpokladá veľmi negatívny a 34,4 percenta skôr negatívny vplyv. Naopak, skôr alebo veľmi pozitívny vplyv politickej zmeny v Maďarsku na vzťahy so Slovenskom očakáva 34,9 percenta opýtaných. Z toho veľmi pozitívny vplyv očakáva 3,1 percenta a skôr pozitívny 31,8 percenta. Na otázku nevedelo odpovedať 23,1 percenta a nechcelo odpovedať 1,8 percenta respondentov.
Negatívne očakávanie viac alebo menej prevažovalo u respondentov vo všetkých meraných národnostiach. Skôr alebo veľmi negatívny vplyv očakávalo 39 percent opýtaných slovenskej národnosti, skôr alebo veľmi pozitívny vplyv 35 percent opýtaných slovenskej národnosti. V prípade maďarskej národnosti očakávalo skôr alebo veľmi negatívny vplyv 41 percent opýtaných a skôr alebo veľmi pozitívny vplyv 39 percent. V prípade iných národností očakávalo skôr alebo veľmi negatívny vplyv 46 percent respondentov a 25 percent predpokladalo skôr alebo veľmi pozitívny vplyv.
Očakávanie negatívneho vplyvu politickej zmeny v Maďarsku prevažovalo u voličov Slovenskej národnej strany (63 percent očakávalo skôr alebo veľmi negatívny a 20 percent skôr alebo veľmi pozitívny vplyv), hnutia Sme rodina (61 percent očakávalo skôr negatívny a 21 percent skôr pozitívny vplyv), Republiky (53 percent očakávalo skôr negatívny a 30 skôr pozitívny vplyv), Smeru-SD (51 percent očakávalo skôr negatívny a 28 percent skôr pozitívny vplyv), Maďarskej aliancie (45 percent očakávalo skôr negatívny a 37 skôr pozitívny vplyv), Hnutia Slovensko (44 percent očakávalo skôr negatívny a 40 percent skôr pozitívny vplyv) a SaS (44 očakávalo skôr negatívny a 36 percent opýtaných očakávalo skôr pozitívny vplyv).
Očakávanie pozitívneho vplyvu politickej zmeny v Maďarsku na vzťahy so Slovenskom prevažovalo u voličov mimoparlamentnej strany Demokrati (57 percent očakávalo skôr alebo veľmi pozitívny a 36 percent skôr alebo veľmi negatívny vplyv), u KDH (50 percent očakávalo pozitívny a 32 percent negatívny vplyv), Progresívneho Slovenska (47 percent respondentov očakávalo skôr pozitívny, 42 skôr negatívny vplyv) a u Hlasu-SD (47 skôr pozitívny a 32 skôr negatívny vplyv zmeny, ktorú priniesli maďarské parlamentné voľby, na slovensko-maďarské vzťahy).