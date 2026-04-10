Hrozba nového útoku na Irán: USA sa pripravujú na zásah ak víkendové rokovania zlyhajú

Prezident USA Donald Trump.
WASHINGTON – Spojené štáty sa pripravujú na obnovenie útokov na Irán v prípade, ak priame rozhovory oboch krajín v Islamabade tento víkend neprinesú dohodu. Uviedol to v piatok americký prezident Donald Trump, informujú agentúry DPA a AFP.

„Nakladáme na lode tú najlepšiu muníciu, najlepšie zbrane, aké boli kedy vyrobené – ešte lepšie ako naposledy,“ vyhlásil Trump v telefonickom rozhovore pre denník New York Post. „Ak nebudeme mať dohodu, použijeme ich a použijeme ich veľmi účinne,“ varoval Teherán. Na otázku, či očakáva úspech rokovaní, šéf Bieleho domu odpovedal: „Zistíme to za asi 24 hodín. Budeme to vedieť čoskoro.“

V separátnom príspevku na sociálnej sieti Trump v piatok uviedol, že Irán nemá v nadchádzajúcich rozhovoroch „žiadne karty“ a jeho jedinou pákou je dočasné blokovanie Hormuzského prielivu, dôležitého pre lodnú dopravu a dodávky energetických surovín.

Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf uviedol, že jeho vláda vynaloží maximálne úsilie o úspešný výsledok rozhovorov. „Najťažšia úloha nás len čaká. Bude to situácia, ktorá rozhodne o všetkom,“ povedal v televíznom vystúpení v piatok večer. Uviedol tiež, že pre Pakistan je dôvodom na nesmiernu hrdosť možnosť hostiť rozhovory.

Súvisiace články

J. D. Vance
Vance mieri na rokovania s Iránom: Teherán varuje aby sa s USA nezahrávali
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Unikli detaily
Šokujúce odhalenie: Unikli detaily rozhovoru Trumpa s lídrom NATO! Skončil sa spŕškou urážok
Zahraničné
Juraj Blanár
Juraj Blanár víta prímerie na Blízkom východe: Apeluje na mierové rokovania
Domáce
Rokovania o strategickej úžine:
Rokovania o strategickej úžine: Omán a Irán riešia, ako obnoviť svetové dodávky energií
Zahraničné

PREŠOV: F. Oľha k mimoriadnej situácii ohľadom možného vypnutia troch svetelných križovatiek
Marek Vašut bol hosťom v šou Neskoro večer
Ivan Bella prezradil vesmírnu kuriozitu: Borovička, ktorá s ním letela, mala prekvapivú úlohu!
V Prešove vyhlásili MIMORIADNU SITUÁCIU! Prevádzkovateľ vypína kľúčové semafory v meste
Zrážka auta s vlakom pri Seredi: Vodič vošiel na priecestie priamo pred rozbehnutý vlak!
Mrazy udrú aj túto noc: Teploty klesnú zase pod nulu, na väčšine Slovenska platí výstraha!
V Kremnici vystavujú unikátnu zbierku mincí Františka Rákocziho II. – pozrieť si ju môžete do konca júla
Najkritickejšia fáza misie je TU: Astronauti zažijú pri návrate z Mesiaca brutálne preťaženie, svet tŕpne!
Davy zaplavili Budapešť: Na Námestí hrdinov sa konal protestný koncert pred voľbami
Obrovský škandál nemeckej armády: Miliardy eur sú fuč! Nákladný komunikačný systém ohrozuje vojakov
FOTO Žúrka plná celebrít: Nikodým oslavoval 55 rokov! Neuveríte, kto sa objavil medzi hosťami...
Radikálna premena: Cillian Murphy vyrysovaný ako ešte nikdy! Toto nie je elegán Shelby
Obrovská novinka: Müllerovci sú starí rodičia! Prečo svoje vnúča tajili?
Ivan Bella prezradil vesmírnu kuriozitu: Borovička, ktorá s ním letela, mala prekvapivú úlohu!
Muži majú svoj vlastný G-bod! Vedci lokalizovali centrum NAJVÄČŠIEHO POTEŠENIA: Chcete zažiť intenzívnejšiu rozkoš?
4 druhy zeleniny, ktoré by ste mali kupovať mrazené, nie čerstvé
Mali ideálne manželstvo, kým nenašla TENTO spis: Manžel viedol ZVRHLÝ dvojitý život! DESIATKY detí s cudzími ženami
Otecko sa pozrel na monitor a zmocnila sa ho PANIKA: Kam ZMIZLO jeho bábätko? Sekundy čistej hrôzy
Byť rodičom je stále drahšie: Slováci však môžu dostať o 100 eur viac, máte na ne nárok?
Najčistejšie more, ktoré nemá konkurenciu: Dovolenkový raj Slovákov vám až vyrazí dych!
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Mega tunel pod Karpatmi ožíva: Ráž prezradil, čo sa chystá v lesoch pri Bratislave! (foto)
Štát chystá nový bič na rodičov: Pre záškoláctvo môžu prísť o prídavky na deti!
Zarobíte 500 eur a štátu neodvediete takmer nič? Črtá sa veľká zmena pre študentov, dôchodcov aj rodičov!
Paradox v čase globálnej krízy: Turizmus prekvapivo rastie, hrozba však číha v účtovníctve firiem!

Príprava pred domácimi MS vrcholí: Slováci po výbornom úvode aj zdolali Česko
VIDEO Bezzubé Košice vo štvrtom zápase: Janus zatiahol roletu a Slovan má finále na dosah
Cesta, akú razil aj Craig Ramsay: Štyroch Slovákov čaká debut v národnom drese
Zákrok na Matthewsa ho môže vyjsť poriadne draho: Gudasovi už údajne neponúkne zmluvu nikto v NHL
TEST: Volkswagen T7 California - pojazdný domček ideálnych rozmerov a schopností
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Mladé ženy sú čoraz častejšie bez práce: Nová analýza odhalila dôvod!
Šéf LinkedInu radí: V týchto 5 veciach vás umelá inteligencia nikdy nenahradí!
10 najnebezpečnejších povolaní v USA: Kde ľuďom hrozí reálne riziko smrti?
Prestaňte dávať prácu na prvé miesto: Šokujúca pravda o vašom zdraví a šťastí
12 najlepších receptov na chutné cestoviny, ktoré viete rýchlo pripraviť
Super chutný kapustový šalát s mrkvou ako z reštaurácie
Ako pripraviť vyprážané kura s dokonalou chrumkavou kôrkou: Tajomstvo jedného kroku navyše
5 jarných šalátov: Zasýtia viac než hlavné jedlo (a máš ich hotové do 20 minút)
VIDEO: Rusko ukázalo robotický mínomet Kuryer. Po výstrele si sám nabije ďalší granát a odpáli ho, ľudskú obsluhu prakticky nepotrebuje
Tento vitamín môže pomáhať rakovine prežiť. Bežne si ho kupujeme pre viac energie a lepší metabolizmus
Hackeri zneužívajú dieru v softvéri, ktorý sa nachádza prakticky na každom PC. Stačí otvoriť infikovaný súbor a máš problém
Škoda ukázala nový zvonček pre bicykle, ktorý má pomôcť predísť zrážkam s chodcami
Medzi stromami dom ani nevidieť, no škoda sa nepozrieť bližšie. Stačí tu vyjsť na terasu a ste uprostred nádherného lesa
Mesto, čo sídli v budove, aj obec, odkiaľ sa dá spadnúť do priepasti. 6 fascinujúcich miest, kde ľudia skutočne bývajú
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre

Stačí len umyť sklá? Skrytá údržba okien, bez ktorej riskujete vysoké účty za kúrenie
Staň sa gulášmajstrom! 5 najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťame pri príprave gulášu
Režete stromy v apríli? Pozor, pri týchto druhoch im môžete viac ublížiť ako pomôcť
Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Tieto znamenia klamú najlepšie: Robia to tak presvedčivo, že im uveríte všetko
Obrovský škandál nemeckej armády: Miliardy eur sú fuč! Nákladný komunikačný systém ohrozuje vojakov
ZDESENIE a STRACH Manželov zobudili v noci DIVNÉ zvuky, prichádzali z komína!
V Prešove vyhlásili MIMORIADNU SITUÁCIU! Prevádzkovateľ vypína kľúčové semafory v meste
Zrážka auta s vlakom pri Seredi: Vodič vošiel na priecestie priamo pred rozbehnutý vlak!

