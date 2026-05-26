Černák sa môže dostať na slobodu! Milan Ondrík prehovoril: Za toto som mu vďačný...

BRATISLAVA - Meno Mikuláša Černáka opäť rozdeľuje Slovensko. Obávaný mafiánsky boss z 90. rokov stále bojuje o podmienečné prepustenie a jeho návrat na slobodu vyvoláva obrovské vášne. Do celej kauzy teraz vstúpil aj herec Milan Ondrík (46), ktorý Černáka stvárnil v úspešných filmoch MIKI a ČERNÁK. A jeho slová mnohých poriadne nadvihnú zo stoličky!
Ondrík priznal, že počas príprav na úlohu chodil za bývalým mafiánom do väzenia a snažil sa pochopiť, ako sa z obyčajného chalana z dediny stal jeden z najmocnejších bossov slovenského podsvetia. „Nemohol som pochopiť, ako sa to stalo. Chcel som nájsť nejaké spojitosti, ako sa chlapec z dediny, respektíve chalani z dediny, dokázali za štyri roky dostať k tomu, že ovládli štát takým spôsobom,“ povedal herec v rozhovore pre český Expres.cz.
A práve počas týchto stretnutí vzniklo medzi nimi zvláštne puto. Ondrík priznal, že si s Černákom občas telefonovali a bývalý mafián sa mu vraj zdôveroval aj s veľmi temnými vecami. „Bol som pre neho dôveryhodný a zveroval sa mi aj s vecami, za ktoré sa hanbil. A za to som mu veľmi vďačný. Boli to veci, na ktoré nerád spomínal, veľmi temné veci. Uvedomoval si tú chybu,“ priznal otvorene herec.
Ondrík pritom už dávnejšie pobúril verejnosť svojím vyjadrením o bývalom mafiánovi. „Schytal som za to vlnu kritiky a hejtov. Písali, čo si to dovoľujem obhajovať vraha. Ja som len povedal, že keby som nevedel, čo urobil, pôsobí na mňa ako férový a charizmatický človek. Ale ja viem, čo urobil,“ vysvetlil herec. Téma možného prepustenia Mikuláša Černáka je pritom opäť mimoriadne aktuálna. Súd sa jeho prípadom znovu zaoberá a nie je vylúčené, že by sa po viac ako 25 rokoch mohol dostať na slobodu. A práve to vyvoláva medzi Slovákmi obrovské emócie.
Samotný Ondrík sa k otázke, či by mal ísť Černák na slobodu, vyjadruje veľmi opatrne. Tvrdí však, že problémom podľa neho nie je len samotný mafián. „Ja by som skôr povedal, že problém nie je v tom, či ho pustia, alebo nepustia, ale problém je, že na Slovensku nesedia vagabundi, ktorí by sedieť mali,“ vyhlásil bez servítky.
Herec následne emotívne dodal, že podľa neho sú deväťdesiate roky na Slovensku stále živou témou. „Deväťdesiate roky na Slovensku sú uzavreté tým, že Černák sedí, a všetci sme spokojní. Aj tí, ktorí si s ním podávali ruky. Myslím si, že deväťdesiate roky na Slovensku sú v roku 2026 omnoho nebezpečnejšie,“ povedal Ondrík. Ten zároveň odmieta, že by bývalého mafiána obhajoval. „Nie som človek, ktorý by ho mal obhajovať, pretože viem, že na Slovensku je veľmi veľa pozostalých po jeho obetiach a pred nimi mám veľký rešpekt,“ dodal herec. Či sa bývalý boss slovenského podsvetia napokon skutočne dostane na slobodu, ukážu najbližšie mesiace.
