Osud NATO visí na vlásku! Trump bude rokovať s Ruttom o možnosti vystúpenia USA z aliancie

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes bude rokovať s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Marekom Ruttom o možnosti vystúpenia Spojených štátov z NATO, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová podľa agentúry AFP. Trump sa podľa nej domnieva, že NATO za americko-izraelskej vojny s Iránom neprešlo testom a zlyhalo.
"Je celkom smutné, že sa NATO v posledných šiestich týždňoch otočilo k americkému ľudu chrbtom, keď to bol americký ľud, kto financoval ich obranu," povedala novinárom Leavittová. Na otázku, či sa americký prezident chystá hovoriť o možnom odchode z NATO odpovedala: "Je to niečo, o čom prezident diskutoval, a myslím, že je to niečo, o čom prezident bude o pár hodín hovoriť s generálnym tajomníkom Ruttom." Trump a Rutte sa dnes majú stretnúť v Oválnej pracovni Bieleho domu a podľa Leavittovej sa americký prezident teší na "veľmi úprimný a otvorený" rozhovor.
Americký prezident už skôr uviedol, že vážne uvažuje o stiahnutí Spojených štátov zo Severoatlantickej aliancie. Partnerov z NATO kritizuje kvôli tomu, že podľa neho neurobili nič, aby Spojeným štátom pomohli vo vojne proti Iránu, ktorej začatie s nimi ale ani nekonzultoval. Označil ich za zbabelcov a samotnú transatlantickú alianciu za nefunkčnú.
Server Politico píše, že šéf NATO Rutte, ktorý má s Trumpom vrelý vzťah, sa vydal na cestu do Bieleho domu s nádejou, že sa mu podarí zabrániť v rozpade Severoatlantickej aliancie. Americký prezident formálne nemôže vystúpiť z NATO bez súhlasu Kongresu. Podľa nemenovaného úradníka má ale Trump "aj iné spôsoby, ako obmedziť svoj záväzok".