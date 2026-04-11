Poľsko je v pohotovosti: Na vojnu sa pripravuje aj cirkev! Arcibiskup už nechce čakať

VARŠAVA - V Poľsku vzniká krízový plán, ktorý má pripraviť cirkev na mimoriadne situácie vrátane možného vojnového konfliktu. Zapojené sú aj štátne inštitúcie.
Cirkev vstupuje do krízového režimu
Obavy z rozšírenia vojny z Ukrajiny do susedných krajín naberajú v Poľsku konkrétnu podobu. Kým štát masívne investuje do armády, do príprav sa zapája aj cirkev, ktorá chce byť pripravená pomôcť obyvateľom v prípade najhoršieho scenára.
Predseda Poľskej biskupskej konferencie Tadeusz Wojda otvorene priznáva, že riziko konfliktu nemožno podceňovať. Podľa jeho slov by bolo nezodpovedné iba pasívne sledovať vývoj za hranicami. „Preto našťastie nečakáme so založenými rukami, ako sa situácia vyvinie,“ vyhlásil.
Spoločný plán štátu a cirkvi
Ako informuje portál Polsat News, pri biskupskej konferencii vznikla špeciálna pracovná skupina, ktorá spája odborníkov z viacerých oblastí. Okrem cirkevných predstaviteľov sú v nej aj zástupcovia charity a štátnych rezortov.
Do príprav sú zapojené napríklad Ministerstvo vnútra a správy Poľska či Ministerstvo národnej obrany Poľska. Spoločne pripravujú akčný plán pre krízové situácie.
Ten počíta s viacerými scenármi – od evakuácie kultúrnych a historických pamiatok až po organizovanie pomoci pre utečencov. Ráta sa aj s vytváraním humanitárnych koridorov a zabezpečením bezpečných útočísk pre civilistov.
„Vypracovávame spoločný plán, ktorý zahŕňa evakuáciu historických pamiatok, pomoc utečencom, vytváranie humanitárnych koridorov aj zabezpečenie miest, kde by sa ľudia mohli ukryť,“ priblížil arcibiskup.
Farnosti ako prvá línia pomoci
Cirkev sa opiera o rozsiahlu sieť farností, ktorá pokrýva prakticky celé územie krajiny. Práve táto štruktúra môže zohrávať kľúčovú úlohu najmä v menších mestách a obciach.
Podľa Wojdu si štát uvedomuje, že v krízových situáciách sa veľká časť obyvateľov najskôr obráti na miestnu cirkev, až potom na úrady. Aj preto sa kladie dôraz na zabezpečenie zdrojov, ktoré by umožnili ľuďom zvládnuť prvé kritické dni.
„Vláda vie, že ľudia sa najprv obrátia na nás a až potom na úrady. Preto je dôležité mať zdroje, ktoré im pomôžu prežiť krízu,“ zdôraznil.
Kňazi prejdú školeniami
Súčasťou príprav je aj vzdelávanie duchovných. Pre kňazov vzniká špeciálna príručka krízového riadenia a na viacerých miestach už prebiehajú školenia.
Na ich organizácii sa podieľa aj Caritas Polska, ktorá má bohaté skúsenosti s humanitárnou pomocou. Cieľom je pripraviť duchovných na situácie, s ktorými sa doteraz stretávali len výnimočne.
„Na niektorých miestach už organizujeme workshopy a tréningy. Spolupracujeme pritom s charitou, ktorá má veľké skúsenosti s pomocou civilistom,“ upozornil Wojda.
Zásoby aj technické vybavenie
V prípade krízy budú mať farnosti k dispozícii materiálnu pomoc. Počíta sa s generátormi elektriny, zásobami vody, liekov aj hygienických potrieb.
Rezort vnútra zároveň zdôraznil, že spoluprácu s cirkvou považuje za jeden zo základných pilierov posilňovania bezpečnosti na lokálnej úrovni.
Aj podľa arcibiskupa panuje v cirkvi zhoda na tom, že ide o zásadnú vec. „Všetci si uvedomujeme, že ide o dobro krajiny a bezpečnosť jej obyvateľov,“ dodal.
Rekordné výdavky na obranu
Poľsko patrí medzi krajiny, ktoré v posledných rokoch výrazne zvýšili výdavky na armádu. V roku 2024 dosiahli úroveň 4,2 percenta HDP, čo je najviac v rámci NATO.
Za týmto trendom stojí aj historická skúsenosť krajiny s Ruskom a obavy z jeho agresívnej politiky. Invázia na Ukrajinu tieto obavy ešte prehĺbila.