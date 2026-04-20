Nová éra v Európe: Poľsko je pripravené pomôcť Maďarsku v reintegrácii do európskych štruktúr

GDANSK - Poľsko je pripravené pomôcť Maďarsku pri plnej integrácii do európskych štruktúr. V pondelok to na tlačovej konferencii po stretnutí s Emmanuelom Macronom vyhlásil poľský premiér Donald Tusk.
Reštart Vyšehradskej štvorky
„Samozrejme pomôžeme našim maďarským priateľom v plnom návrate k tej európskej každodennosti,“ uviedol Tusk. Podľa premiéra vznikajú aj podmienky na reaktiváciu spolupráce krajín V4, ktorú v posledných rokoch oslabovali rozdielne postoje najmä v zahraničnej politike.
Zdôraznil význam koordinácie najmä vo vzťahu k Rusku. „Budeme pracovať na integrácii, aj pokiaľ ide o zahraničnú politiku a politiku voči Rusku, integrácii celého regiónu so zvyškom Európy,“ vyhlásil a dodal, že Poľsko bude zastávať úlohu lídra regiónu s prospechom pre všetky jeho štáty.
Nová éra pre Európu
Podľa Macrona predstavuje nástup nového vedenia v Maďarsku začiatok novej etapy aj pre Európu. „Môžem povedať, že je to skutočne nová éra v Maďarsku a táto nová éra bude aj novou érou v Európe,“ zdôraznil.
Tusk dodal, že očakáva skorú návštevu nového maďarského premiéra v Poľsku, ktorá má potvrdiť obnovený dialóg a spoluprácu medzi oboma krajinami. Podľa jeho slov je výsledok volieb dôležitý pre stabilizáciu pomerov v regióne a posilneniu postavenia Maďarska v rámci Európy. „Toto je veľmi dôležitý znak toho, že Európa ešte nie je stratená,“ uzavrel. Macron Poľsko navštívil pri príležitosti prvých osláv dňa poľsko-francúzskeho priateľstva, ktorý bol zadefinovaný v medzištátnej zmluve uzavretej v máji 2025.