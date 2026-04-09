Zlomyseľná manželka: Rozposielala porno fotky svojho muža! Chcela sa mu pomstiť

TYLER - Napätý vzťah, ďalšia žena v pozadí a citlivé zábery bez súhlasu. Prípad z USA, ktorý rieši polícia, nesie znaky konania označovaného ako „revenge porn“ – teda porno z pomsty.
Konflikt ktorý zašiel priďaleko
Z osobného sporu sa stal prípad pre políciu. V meste Tyler zadržali ženu z Collinsville, ktorá mala bez súhlasu svojho manžela rozposielať jeho intímne fotografie.
Podľa vyšetrovateľov sa zábery dostali k jej rodine aj k žene, ktorá bola s mužom v blízkom kontakte. Celý prípad tak pôsobí ako vyhrotený konflikt, do ktorého vstúpili aj osobné vzťahy.
Muž sa obrátil na políciu
Na úrady sa obrátil samotný poškodený. Tvrdil, že jeho manželka rozšírila nahé fotografie a videá bez jeho súhlasu.
Záznamy pritom obsahovali jeho tvár aj tetovanie, takže bolo okamžite jasné, o koho ide.
Zadržanie a možné následky
Ženu, identifikovanú ako Brooke Michalie Boies, polícia zadržala a neskôr prepustila na kauciu vo výške 10-tisíc dolárov.
Podľa zákonov štátu Texas jej v prípade dokázania viny hrozí väzenie od 180 dní až po dva roky a tiež finančná pokuta.
„Revenge porn“ teda porno z pomsty
Prípad vyšetrujú ako nezákonné šírenie intímnych materiálov bez súhlasu, čo sa v praxi často označuje ako „revenge porn“, teda porno z pomsty.
Tento pojem sa používa pre situácie, keď sa citlivé zábery dostanú na verejnosť alebo k iným osobám bez súhlasu zobrazenej osoby, často v kontexte konfliktných vzťahov.
Zákon takéto konanie považuje za trestné
Šírenie intímnych materiálov bez súhlasu druhej osoby je v Texase považované za závažné porušenie zákona.
Takéto prípady sú často označované ako „revenge porn“ a úrady ich posudzujú prísne, keďže môžu mať vážne následky na súkromie aj reputáciu obete.