Modelka na sociálnych sieťach všetkým vyrazila dych: Som stále panna! Je to Božia vôľa

ARIZONA – Pre takúto ženu by mnoho mužov spravilo čokoľvek na svete. Iné ženy závidia jej krivky a dokonalú tvár. Modelka Katrina však hovorí, že je stále pannou a vôbec sa za to nehanbí. Zdieľanými fotkami na sociálnych sieťach dokáže zarobiť aj viac ako 80-tisíc dolárov.
Mladá modelka z amerického štátu Arizona pôsobí na sociálnych sieťach, kde priemerne zarába vyše 80-tisíc libier za rok. Katrina (21) vystupuje pod menom "cutenextdoorx". Prevažne sa fotí v spodnej bielizni. Hovorí však, že to, čo vidia ľudia na internete, je len spolovice pravda. Píše o tom Daily Star.
So žiadnym mužom ešte nemala intímny vzťah
Katrina o sebe hovorí, že je stále panna a nehanbí sa za to. Údajne si milostný život necháva až na obdobie po svadbe, pretože to je, ako opísala "Božia voľa a Boží plán jej života". Aj keď už má 21 rokov, žiadny muž s ňou ešte nemal intímny vzťah.
"Milujem, keď sú ľudia šokovaní. A to presne zažijú, keď zistia aký veľký rozdiel je mojím skutočným životom a tým, čo dávam na sociálne siete. Muži o mne snívajú každý deň. Z fotiek zarábam viac ako 80-tisíc dolárov, ale žiadny z nich si neuvedomuje, že som stále panna," hovorí Katrina, ktorú len na Instagrame sleduje viac ako 110-tisíc ľudí.
Pri zemi ju drží viera
Modelka dodala, že hnacou silou jej rozhodnutia byť stále "čistá" a "nepoškvrnená" je viera v Boha. "Verím, že Božia vôľa existuje. Mám rada svoje telo a nehanbím sa za svoje morálne zásady. Keď muži platia za moje fotky ešte neznamená, že majú so mnou aj fyzický kontakt," hovorí mladá modelka.
Súkromné správy jej pritom posielajú športovci, podnikatelia aj milionári a chcú ísť s ňou na rande, prípadne ju hneď žiadajú o roku. Nie je však ohromená len peniazmi a svalmi. "Odmietla som najmenej sto mužov, ktorí ma chceli za manželku. Mám totiž striktné požiadavky, od ktorých neupustím," dodáva rozhodne.
Požiadavky na budúceho manžela
Katrina tvrdí, že jej budúci manžel musí merať aspoň 183 cm, pretože sa chce pri ňom cítiť malá. Ďalej musí zarábať aspoň 100-tisíc libier ročne, musí rešpektovať jej rozhodnutie aj na "prvú noc až po svadbe". Nikdy nesmie pozerať porno, musí sa pri ňom cítiť finančne zabezpečená a obidvaja by mali byť za tradičnú rodinu. V neposlednom rade to má byť alfa samec, ale aj prejavovať svoje city a byť láskavý.
"Svoje panenstvo chcem odovzdať niekomu výnimočnému. Nestojím o priemer," povedala na záver Katrina z Arizony.
Reakcie mužov
Mnohí muži sa nad takýmito požiadavkami mladej modelky len pousmiali. „Nemôžeš predávať sexi fotky svojho tela a na druhej strane očakávať muža, ktorý si bude ctiť hodnoty. To mi príde vtipné. Ten správny chlap sa nemá cítiť ohrozený, ale bude hrdý, že ťa má za manželku.“