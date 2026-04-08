ŠOKUJÚCE svedectvo bývalého mafiána: Orbánovi som nosil kufre peňazí! Všetko platil boss ruskej mafie

BUDAPEŠŤ – Maďarskom otriasa krátko pred voľbami škandál, aký nemá v novodobej histórii krajiny obdobu. Bývalý člen budapeštianskeho podsvetia László Kovács v exkluzívnom rozhovore pre investigatívny portál The Insider opísal šokujúce prepojenia medzi súčasným premiérom Viktorom Orbánom a ruskou mafiou. Podľa jeho slov bol Orbán v 90. rokoch financovaný priamo obávaným bossom ruskej mafie Semionom Mogilevičom.
László Kovács, bývalý kulturista, ktorý v 90. rokoch pracoval pre vplyvného gangstra Igora Korola, tvrdí, že bol očitým svedkom masívnej korupcie na najvyšších miestach. Korolova skupina podliehala priamo Semionovi Mogilevičovi, ktorého FBI považuje za jedného z najnebezpečnejších mafiánov planéty.
Podľa Kovácsa posielal Mogilevič Orbánovi (ktorého prezýval „Vitya“) obrovské sumy peňazí na financovanie jeho prvej víťaznej volebnej kampane. „Raz mi Mogilevič podal športovú tašku, v ktorej bol milión dolárov. Všetko to bolo pre Vityu,“ spomína Kovács s tým, že prenosy peňazí začali už v roku 1997.
Krvavé 90. roky
Kľúčovou postavou v tomto reťazci mal byť aj súčasný minister vnútra Sándor Pintér, vtedy šéf polície, známy pod prezývkou „Shoni Bácsi“. Podľa svedectva Pintér zabezpečoval, aby kriminálne prípady spojené s ruskou mafiou jednoducho zmizli. Za tieto služby mal dostávať balíčky s hotovosťou (50 až 100-tisíc dolárov) pravidelne raz týždenne.
Kovács opisuje Budapešť 90. rokov ako Chicago počas prohibície. Súčasťou vtedajšej reality boli bombové útoky a vraždy nepohodlných podnikateľov. Jednou z obetí mal byť aj József Boros, ktorý o naftových podvodoch Pintéra a Mogileviča natočil videozáznam – krátko nato ho zabil výbuch bomby nastraženej slovenským nájomným vrahom Jozefom Roháčom.
Vzťah medzi mafiou a politikmi bol podľa svedka čisto utilitárny. Mogilevič mal maďarskými politikmi opovrhovať. „Ten smradľavý Maďar žije z mojich peňazí. Urobí, čo poviem, alebo ho zničím,“ cituje Kovács slová mafiánskeho bossa na adresu Orbána.
Hoci sa Orbán po nástupe k moci v roku 1998 svojich niekdajších sponzorov zbavil a Mogilevič musel odísť do Ruska, Kovács varuje pred kompromitujúcimi materiálmi, ktoré na neho ruské podsvetie a tajné služby stále môžu mať.
Svedectvo vykúpené krvou
Kovács takmer zaplatil za svoje informácie životom. V decembri 1998 sa ho pokúsili zabiť – v aute ho škrtili drôtom a niekoľkokrát bodli nožom. Život mu zachránila len jeho 120-kilová kulturistická postava a steroidy, vďaka ktorým prežil stratu 3,5 litra krvi. Neskôr ho Pintérovo ministerstvo odsúdilo na sedem rokov za údajný únos, čo on považuje za pomstu.
Dnes je László Kovács pripravený vypovedať pred súdom, ak sa v Maďarsku zmení vláda a nebude sa musieť báť o svoj život. „Veľmi sa chcem Sándorovi Pintérovi pozrieť do očí,“ uzatvára svoje priznanie pre The Insider.