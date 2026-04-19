ŠKANDÁL na najvyšších miestach: Šéf FBI má nadmerne piť, časopis zverejnil ŠOKUJÚCU historku svedkov: Ostrá REAKCIA

WASHINGTON - Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel poprel obvinenia amerického časopisu The Atlantic, ktorý s odkazom na dve desiatky svojich zdrojov z radov súčasných aj bývalých zamestnancov úradu napísal, že šéf FBI nadmerne pije, v práci je niekedy indisponovaný a naviac sa obáva o svoju funkciu. Informovalo tom britský denník The Guardian.
Patel pohrozil, že časopis zažaluje kvôli v piatok zverejnenému článku, Ktorý dopodrobna popisuje jeho údajné holdovanie alkoholu alebo to, ako mali členovia jeho ochranky pri niekoľkých príležitostiach problémy ho prebudiť. Autori článku tiež uvádza, že Patel má strach, že by mohol byť čoskoro prepustený, a dokazujú to historkou z piatku minulého týždňa.
Podľa deviatich svedkov udalosti sa Patelovi pred odchodom na víkend nepodarilo prihlásiť do jeho počítača, načo spanikáril, začal horúčkovito obvolávať pomocníkov a vykrikovať, že ho Biely dom vyhodil. Správa o jeho emocionálnom výbuchu sa rýchlo rozniesla po celom úrade, vyvolala živé diskusie av niektorých častiach budovy aj prejavy úľavy, píše The Atlantic. Biely dom údajne prijímal telefonáty z FBI aj od členov Kongresu, ktorí sa pýtali, kto bude Patelovým nástupcom. Nakoniec sa ukázalo, že problém s prístupom do počítača bol čisto technického rázu, a podarilo sa ho rýchlo vyriešiť.
Nočné flámy vo Vegas
The Atlantic ďalej konštatuje, že Patel silne pije v kluboch vo Washingtone a v Las Vegas, kde často trávia víkendy. Kvôli jeho nočným flámom bývajú presúvané termíny schôdzok a briefingov, povedalo časopisu šesť predstaviteľov FBI. Patel časopisu podľa Guardianu odkázal: ,,Vytlačte to, samotnú lož, a uvidíme sa na súde - prineste si šekovú knižku." Obvinenia vznesené v článku The Atlantic sú však len ďalšími prípadmi, ktoré vyvolávajú pochybnosti o Patelovej profesionalite a schopnosti viesť poprednú federálnu agentúru s 38.000 zamestnancami, pripomína The Guardian.
Patel už predtým čelil kritike za to, že na sociálnych sieťach predčasne oznámil, že FBI vypátrala podozrivých z vraždy Charlieho Kirka na Brownovej univerzite, za to, že letel vládnym lietadlom na športové podujatie, kde jeho priateľka spievala národnú hymnu, či za to, že cestoval lietadlom FBI do Milána víťazstvo s hráčmi v šatni popíjal pivo. Skupina bývalých aj súčasných agentov FBI vlani tiež vypovedala, Že si Patel s funkciou šéfa FBI ,,vzal príliš veľké sústo" a že nemá potrebné znalosti ani vhľad do všetkých špecifických a zložitých vyšetrovacích a spravodajských programov FBI.
Zdroje The Atlantic tiež uviedli, že Patelovo správanie sa už stalo hrozbou pre bezpečnosť verejnosti a že sa obávajú, čo by nasledovalo v prípade teroristického útoku na pôde USA. Jeden z nich rovno vyhlásil: Všetci už len čakáme na oznámenie, že bol Patel prepustený.