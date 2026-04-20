Svoje hudobné korene nezaprie: Vysmiaty minister Ráž sa premával na aute a pospevoval si známy HIT!

BRATISLAVA - Pocit z dobre vykonanej práce zrejme dôverne pozná aj minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD). Jeho dobrá nálada sa na verejnosti pretavila až do toho momentu, že prvý muž slovenskej dopravy si za volantom pospevoval známy hit. Jeho otcom je pritom legendárny Jožo Ráž z ikonickej hudobnej skupiny Elán. Je teda evidentné, že hudobné korene ako prominentný syn nezaprie.
Ráž sa vracal domov z ministerstva na svojom osobnom aute. Počas šoférovania sme ho však v akcii ešte nevideli a v kombinácii s dobrou náladou, ktorá pramení z posledných míľnikov v doprave sa dostavil známy efekt. Minister si začal za volantom pospevovať známy hit, ktorý vyhrával v rádiu. Nepochádzal však z pera jeho otca.
Dobrá nálada sa na ňom podpísala, záver refrénu už ale nedal
"Dúfam, že dnes ráno bolo všetkým vodičom na novom osempruhu na D1 tak do spevu ako mne," napísal s úsmevom Ráž, ktorý si pospevoval hit "Dnes" od skupiny Tublatanka v prestrihu s autami na úseku D1.
Nasleduje známa pasáž, kde Maťo Ďurinda spíeva slávnu pasáž "a vín", kde sa Ráž náhle zastavil a otočil do kamery: "Hádam ste si nemysleli, že toto ja vytiahnem!"