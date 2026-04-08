Neuveriteľná tragédia: Pár zomrel v objatí počas búrky! Zanechal po sebe dve malé deti

BUENOS AIRES - Manželia sa vracali zo svadby v argentínskom Tucumáne, keď ich zastihla ničivá búrka. Ich auto strhla prívalová voda. Zostali po nich dve malé deti.
Zo svadby do nočnej mory
Ešte pred chvíľou tancovali a smiali sa s priateľmi. Mariano Robles a Solana Albornoz si užívali svadobnú oslavu v komplexe SMATA v meste Tafí Viejo. Krátko po jednej ráno sadli do auta a vyrazili domov.
Nikto netušil, že to bude ich posledná cesta.
Ešte stihli napísať opatrovateľke, ktorá sa starala o ich dve deti – päťročné a deväťmesačné –, že počkajú, kým dážď trochu zoslabne. Správa odišla. Odpoveď už nikdy neprišla.
Obavy rástli každou hodinou
Keď sa dlho neozývali, začal sa kolotoč neistoty. Rodina, priatelia aj svadobní hostia, ktorí s nimi ešte nedávno oslavovali, spustili pátranie a zaplavili sociálne siete výzvami o pomoc.
Marianov brat neváhal a v nedeľu ráno išiel na políciu nahlásiť ich zmiznutie.
Voda rozhodla za sekundy
Medzitým sa odohralo to najhoršie. Prívalová vlna strhla ich biely Nissan Versa a vtiahla ho do zavlažovacieho kanála. Auto sa prevrátilo a dvojica zostala uväznená vo vnútri.
O niekoľko hodín neskôr prišla krutá odpoveď. Záchranári našli vozidlo prevrátené vo vode. Vo vnútri ležali Mariano a Solana – bez života, v objatí.
Posledné chvíle plné života
O to silnejšie pôsobia posledné zábery. Na svadbe sa smejú, tancujú a nič nenasvedčuje tomu, čo príde o pár hodín neskôr.
Mariano pracoval ako úradník na provinčnom úrade v Tucumáne, Solana bola zamestnaná v štátnej sporiteľni Caja Popular de Ahorros. Po ich smrti zostali dve malé deti – päťročné a deväťmesačné – bez rodičov.