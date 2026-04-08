Neuveriteľná tragédia: Pár zomrel v objatí počas búrky! Zanechal po sebe dve malé deti

Mladý pár zomrel počas búrky. Zanechal dve malé deti.
BUENOS AIRES - Manželia sa vracali zo svadby v argentínskom Tucumáne, keď ich zastihla ničivá búrka. Ich auto strhla prívalová voda. Zostali po nich dve malé deti.

Zo svadby do nočnej mory

Ešte pred chvíľou tancovali a smiali sa s priateľmi. Mariano Robles a Solana Albornoz si užívali svadobnú oslavu v komplexe SMATA v meste Tafí Viejo. Krátko po jednej ráno sadli do auta a vyrazili domov.

Nikto netušil, že to bude ich posledná cesta.

Ešte stihli napísať opatrovateľke, ktorá sa starala o ich dve deti – päťročné a deväťmesačné –, že počkajú, kým dážď trochu zoslabne. Správa odišla. Odpoveď už nikdy neprišla.

Obavy rástli každou hodinou

Keď sa dlho neozývali, začal sa kolotoč neistoty. Rodina, priatelia aj svadobní hostia, ktorí s nimi ešte nedávno oslavovali, spustili pátranie a zaplavili sociálne siete výzvami o pomoc.

Marianov brat neváhal a v nedeľu ráno išiel na políciu nahlásiť ich zmiznutie.

Voda rozhodla za sekundy

Medzitým sa odohralo to najhoršie. Prívalová vlna strhla ich biely Nissan Versa a vtiahla ho do zavlažovacieho kanála. Auto sa prevrátilo a dvojica zostala uväznená vo vnútri.

O niekoľko hodín neskôr prišla krutá odpoveď. Záchranári našli vozidlo prevrátené vo vode. Vo vnútri ležali Mariano a Solana – bez života, v objatí.

Posledné chvíle plné života

O to silnejšie pôsobia posledné zábery. Na svadbe sa smejú, tancujú a nič nenasvedčuje tomu, čo príde o pár hodín neskôr.

Mariano pracoval ako úradník na provinčnom úrade v Tucumáne, Solana bola zamestnaná v štátnej sporiteľni Caja Popular de Ahorros. Po ich smrti zostali dve malé deti – päťročné a deväťmesačné – bez rodičov.

Obľúbený moderátor sa vracia na obrazovky so svojou srdcovkou: Bude to EXKLUZÍVne!
Prezident: Súčasné udalosti by nemali zatieniť oslobodenie Červenou armádou
Premiér: Rozhodovať o bezpečnosti Slovenska musia samotní občania
SHMÚ varuje pred snežením v dvoch krajoch i mrazom na väčšine Slovenska
Slováci, POZOR! Štátny portál bude mať ďalšiu odstávku, nenechávajte si agendu na nočné hodiny!
SHMÚ varuje: Na Slovensku hrozí sneženie aj mráz. TU platia výstrahy
Auto smrti pohltili plamene: VIDEO Šialená záchranná akcia v poslednej chvíli, svedkovia riskovali vlastné životy!
Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Pasca na kupujúcich: Viac ako polovica jazdených áut na trhu má temnú minulosť, luxusné značky vedú
Koniec šialenstva na pumpách? Ceny ropy prudko padajú, radosť však môže byť predčasná!

VIDEO Nečakaná gólová nádielka pod Tatrami: Semifinále Popradu s Nitrou prinieslo ďalšiu drámu
VIDEO Po hlave si skákať nenechá: Šimon Nemec upratal drzého nováčika, pobavil spoluhráčov aj fanúšikov
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
VIDEO Nepríde ani Tatar: Slováci sa na MS 2026 musia zaobísť bez viacerých zvučných mien
TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Remeslo má zlaté dno? Prečo remeselníci budú zarábať čoraz viac
Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Na ruských dronoch Geran 2 sa objavili atrapy rakiet R-60. Toto má byť ich skutočný účel
Ruskí hackeri v tichosti ovládli tisíce Wi-Fi routerov, cez ktoré útočili ďalej. Hackovali aj routery obľúbené medzi Slovákmi
Netflix servíruje ďalšiu várku noviniek: Vracia sa Scream a dorazí aj desivý dokument o sekte a ďalšie filmové pecky
Neandertálci zmizli z povrchu Zeme kvôli sexu, nie kvôli vojne, hovorí nová štúdia
Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma

Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
