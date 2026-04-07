Obrovská rodinná tragédia: Malé deti zomreli pri hre na schovávačku! HROZNÉ, kde uviazli

BOGOTA - Dvaja súrodenci vo veku 5 a 8 rokov zomreli po tom, čo sa zamkli v mrazničke. Nešťastie sa stalo počas hry na schovávačku.
Nevinná hra sa zmenila na nočnú moru
Obrovská tragédia zasiahla rodinu v kolumbijskom meste Vista Hermosa. Dve malé deti – osemročná Saori a jej päťročný brat Darien – prišli o život po tom, čo sa počas hry na schovávačku zavreli do mrazničky a nedokázali sa z nej dostať von.
Podľa informácií, ktoré priniesol britský denník The Sun, rodičia deti našli v bezvedomí po návrate domov. Napriek okamžitému prevozu do nemocnice sa ich život nepodarilo zachrániť.
Osudná chvíľa trvala len niekoľko minút
Rodičia odišli z domu len na krátky nákup. Podľa otca Brayan Guevara Trivino boli preč približne dvadsať minút. „Išli sme kúpiť potraviny a oblečenie pre deti do školy,“ povedal pre kolumbijský denník El Tiempo.
Počas ich neprítomnosti sa deti rozhodli hrať na schovávačku. Vliezli do mrazničky, no veko sa nečakane zatvorilo a zostali uväznené vo vnútri. Spotrebič pritom nebol zapnutý – podľa otca deti zomreli na udusenie.
Hľadanie sa zmenilo na šok
Keď sa rodičia vrátili, najprv si mysleli, že ide o pokračovanie hry. Začali deti hľadať po dome, no čoskoro pochopili, že situácia je vážna.
Objav, ktorý nasledoval, bol zdrvujúci.
Polícia začala vyšetrovanie
Prípadom sa už zaoberajú miestne orgány, ktoré preverujú všetky okolnosti tragédie.
Starosta mesta Juan Andres Gomez vyjadril rodine úprimnú sústrasť a zároveň upozornil na dôležitosť dohľadu nad deťmi. „Táto tragédia nás musí prinútiť zamyslieť sa. Deti nerozumejú rizikám a sú odkázané na ochranu dospelých,“ uviedol.
Slová matky lámu srdce
Najsilnejšie momenty prinieslo vyjadrenie matky Karen Guevara, ktorá sa so svojimi deťmi rozlúčila emotívnymi slovami. „Ďakujem vám, moje deti, za najväčšiu radosť, akú som mohla zažiť. Ďakujem, že ste si ma vybrali za mamu,“ odkázala. „Čoskoro budeme spolu. Čas je krátky, no spomienky zostávajú navždy. Slová mi zlyhávajú. Milovala som vás najviac, ako som vedela.“
Varovanie pre všetkých rodičov
Miestne úrady zároveň apelujú na rodičov, aby venovali maximálnu pozornosť bezpečnosti detí. Aj krátka chvíľa bez dozoru môže mať podľa nich fatálne následky.