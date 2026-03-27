Orbán vracia úder Lotyšsku! Odmieta blokovanie pomoci a Ukrajinu obviňuje z ropnej blokády

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán odkázal predsedníčke vlády Lotyšska Evike Siliňovej, že sa mýli, ak tvrdí, že Maďarsko v otázke pomoci Ukrajine nekoná podľa dohody Európskej únie uzavretej v decembri 2025. Na platforme X tak Orbán reagoval na obvinenie Siliňovej, že sľub daný EÚ nemožno porušiť ani kvôli maďarskej volebnej kampani, informuje spravodajca v Budapešti.
„Lotyšsko dôsledne obhajuje predvídateľnú finančnú podporu Ukrajine. Na zasadnutí Európskej rady v decembri 2025 sa všetkých 27 lídrov EÚ, vrátane Maďarska, dohodlo na pôžičke vo výške 90 miliárd eur na zabezpečenie naliehavých finančných a vojenských potrieb Ukrajiny,“ pripomenula vo štvrtok premiérka Lotyšska na platforme X a kritizovala Orbána, že teraz blokuje finančnú pomoc, s ktorou predtým politicky súhlasil.
„Všetci sledujeme voľby a to, ako Viktor Orbán vedie kampaň proti Európe a Ukrajine. Neviem, ako to bude pokračovať, ale nemyslím si, že Orbán môže porušiť sľub, ktorý sme všetci dali,“ citoval server 24.hu vyjadrenie Siliňovej zo začiatku tohto týždňa.
Záväzky z dohody o pridružení
„Mýlite sa. Maďarsko koná v súlade s dohodou EÚ uzavretou v decembri 2025. S touto dohodou sme súhlasili, pretože v tom čase Ukrajina stále plnila svoje záväzky vyplývajúce z dohody o pridružení. Odvtedy uvalila na Maďarsko ropnú blokádu, ktorá predstavuje existenčnú hrozbu pre maďarské hospodárstvo. Nemôžete ma žiadať, aby som podporil pôžičku EÚ krajine, ktorá nezákonne zmenila dohodnuté podmienky z decembra 2025. Môj návrh je spravodlivý. Musíme sa vrátiť k podmienkam z decembra 2025 a všetko sa vyrieši,“ reagoval Orbán.
Vojna na Ukrajine bola ústrednou témou aj na zasadnutí Európskej rady minulý týždeň, pripomína server. Lídri EÚ potvrdili svoju pokračujúcu silnú podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a zároveň zvýšili tlak na Rusko, pričom odsúdili Maďarsko za zablokovanie úveru pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur.