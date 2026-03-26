Štvrtok26. marec 2026, meniny má Emanuel, zajtra Alena

Maďarsko čelí historickým výzvam: Orbán túži po viac ako dvojtretinovom víťazstve

Viktor Orbán
Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo)
TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán si na štvrtkovej zastávke celoštátnej série predvolebných zhromaždení v meste Törökszentmiklós v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolici stanovil ako minimálny cieľ dvojtretinové víťazstvo svojej strany v aprílových parlamentných voľbách. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.

Premiér povedal, že Maďarsko čelí historickým výzvam, takže dvojtretinové víťazstvo síce vyzerá dobre, ale „trochu viac by nezaškodilo“. Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút Medián, má mimoparlamentná opozičná strana TISZA v kategórii istých voličov 58 percent a Fidesz 35 percent, čo znamená náskok 23 percentuálnych bodov pre opozíciu. Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) by sa do parlamentu so štvorpercentnou podporou nedostalo, informoval server 444.hu.

Najnovšie údaje prieskumu

Najnovšie údaje prieskumu provládneho inštitútu Nézőpont boli zverejnené nasledujúci deň. Svoj výskum komentovali slovami „Nézőpont je realistickejší ako Medián“. Medzi istými voličmi získal Fidesz 46 percent, TISZA 40 percent a Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných. Medzi inštitútmi Medián a Nézőpont a ich lídrami pretrváva dlhodobé napätie. Medián už dlhší čas vykazuje vo svojich prieskumoch výrazný rast popularity strany TISZA, zatiaľ čo Nézőpont naďalej tvrdí, že vládnuca strana je najpopulárnejšia.

Riaditeľ Mediánu Endre Hann a riaditeľ Nézőpontu Ágoston Sámuel Mráz vo štvrtok debatovali na podujatí okrúhleho stola nezávislého liberálneho think-tanku Republikon Institute v Budapešti spolu s ďalšími expertmi. „Ak tvrdím, že Nézőpont má blízko k vláde, Mráz to nemôže poprieť,“ povedal Hann, ktorý vyjadril presvedčenie, že Mráz zohráva hlavnú úlohu v zhoršovaní dôveryhodnosti prieskumov verejnej mienky. „Mráz je prvý, kto sa z prieskumníka verejnej mienky stal propagandistom, a to ani neskrýva, zúčastňuje sa na podujatiach strany Fidesz,“ podčiarkol. Podľa servera mandiner.hu Mráz označil údaje prieskumu Mediánu za „jemne povedané divné“. Riaditeľ Nézőpontu povedal, že si nemyslí, že by Medián zámerne manipuloval s údajmi, zároveň však poznamenal, že otázky respondentom kladie v mene Mediánu inštitút Iránytű.

Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, za toto by som sa hanbil! Krajčiová ho okamžite zotrela
Tvrdé slová Malachovskej: Hejty ignorujte, ale skutočnú kritiku si vážte
Mestská športová hala v Dubnici nad Váhom dostane novú podobu
Spozornite! Na TEJTO ulici v Michalovciach sa mení organizácia dopravy
Premiér Fico navštívi Rumunsko: Stretne sa s prezidentom, premiérom i krajanmi
Jasný odkaz ministerky Šimkovičovej na situáciu vo Fonde na podporu umenia
Senica ocenila pedagógov a kultúrnych pracovníkov: Ocenenia za dlhoročný prínos mestu
Korupcia či náhoda? Na burze prebehol OBROVSKÝ nákup ropných akcií, pár minút na to Trump pozastavil útoky na Irán
Volebný podvod v Nemecku: Starosta bavorského mestečka rezignoval
VAROVANIE matky: Deti VŽDY pred odletom skontrolujte, mňa táto chyba stála 3 000 dolárov!
Dcéra Dary Rolins je už dospelá: Oslávila 18. narodeniny... Z tejto retro FOTO odpadnete!
Viete, kto je táto žena? Kráska z kultového seriálu 90. rokov zmenená na nepoznanie!
Vajda slovami o sexe odpálil bombu: Trápne, ja by som sa hanbil! Krajčiová ho zotrela jedinou vetou
Glosiková o tréningoch s Mokrým: Chvály do neba, ale... Bez tohto by to nešlo!
Doplatil na intímnu minulosť? Slávny herec šokoval priznaním o rakovine, ktorú spôsobil TENTO bežný vírus
Tento doplnok možno beriete aj vy a ani neviete, že zvyšuje riziko zlyhania srdca!
Má 60 rokov, no vyzerá na polovicu! Chuando Tan odhalil JEDNU potravinu, vďaka ktorej zastavil starnutie
Dajte si TOTO 30 minút pred pitím! Vedci odhalili extrakt, ktorý zníži vašu opicu o neskutočných 67 percent
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Len Slovensko dostalo túto šancu: Kia začala vyrábať unikátny elektromobil pre celú Európu (foto)
Tisícky dôchodkov idú hore: Vyššie penzie aj s doplatkom prídu už v apríli!
Veľké upratovanie v prechodných pobytoch: Štát ich chce už tento rok hromadne rušiť, dôvodom má byť energopomoc!
Veľkonočné sviatky menia termíny výplaty dôchodkov: Pozrite sa, kedy môžu seniori očakávať peniaze!

Slovensko – Kosovo: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS
V Istanbule rozhodovali detaily: Slováci spoznali možného súpera v boji o MS
Košice s nožom na krku sezónu nekončia: Bystrica kožu zadarmo nepredala
Česko – Írsko: Online prenos z barážového zápasu o postup na MS vo futbale 2026
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Zlaté ruky, zlaté príležitosti: Prečo sa oplatí technické vzdelanie
Kolega alebo tichý súper? Pravda o konkurencii v práci, ktorá vás môže posunúť aj zničiť
Nikdy im to nepoviete, ale zmenili vám život: Učiteľka a učiteľ, ktorí stoja za vaším úspechom
Robota, ktorá vás potichu ničí: Toto sú varovné signály vyhorenia, ktoré väčšina ľudí ignoruje
Hovoria mu "nočný" šalát. Americký vajíčkový hit, ktorý vám zachráni veľkonočné ráno.
25 najlepších receptov na veľkonočné šaláty a iné pochúťky
Veľkonočné hniezda z čokolády: Ich prípravu zvládnete aj s deťmi
Vajíčková tlačenka: Čo robiť, aby sa vám nerozpadla?
Takmer polovica ľudí netuší, že tieto bežné potraviny, ktoré konzumujeme, zvyšujú riziko rakoviny hrubého čreva
Čína ukázala, že je schopná odpáliť rakety z hĺbky 200 metrov pod hladinou: Takýto útok je prakticky neviditeľný
Batérie budúcnosti sa rozpadajú skôr, než by mali. Vedci odhalili proces, ktorý ich ničí zvnútra
WhatsApp konečne rieši tri problémy, ktoré používateľov štvali roky. Jedna z noviniek ti výrazne uľahčí prechod na nový telefón
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Klasickú linku a skrinky tu nenájdete. Architekti prišli s jednoduchými riešeniami, za ktorými si neporiadok ani nevšimnete
Na žlté škvrny na posteľnej bielizni práčka sama stačiť nemusí. Ak sa ich chcete zbaviť, postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie

Chystáte sa presádzať izbovky? 5 (takmer) tajných prísad do substrátu pre bohatší rast
Máte už zakvitnuté marhule a broskyne? Tipy, ako ich ochrániť pred prudkým ochladením
Pirohy na sladko aj na slano: Tradičné recepty a postupy, s ktorými to pôjde raz-dva
Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Tieto znamenia sú najväčší egocentrici zverokruhu: Daní ľudia myslia najviac na seba
