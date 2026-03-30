VOĽBY v Maďarsku môžu rozhodnúť o ďalších krokoch EÚ: Čo nastane po výhre Orbána? Brusel pripravil 5 scenárov vývoja

BRUSEL/BUDAPEŠŤ – Voľby v Maďarsku sa už nezadržateľné blížia. V súčasnej situácii na medzinárodnej aj regionálnej politickej scéne, je výsledok parlamentných volieb dôležitý aj z hľadiska ďalšieho smerovania EÚ. Je to práve súčasný premiér Viktor Orbán, ktorý blokuje finančnú pomoc pre Ukrajinu, pričom Brusel s tým nevie nič spraviť. Opozícia má v tejto problematike iný názor.
Súčasný maďarský premiér Viktor Orbán patrí k politikom, ktorí sa rozhodne nepridávajú k davu. Spomedzi krajín EÚ je to práve Maďarsko, ktoré blokuje finančnú pomoc 900 miliárd dolárov pre Ukrajinu. Navyše obviňuje Kyjev a prezidenta Volodymyra Zelenského, že umelo odďaľuje opravy na ropovode Družba, cez ktorý boli prerušené dodávky ropy do Európy.
Prichádzajúce maďarské voľby preto nerozhodnú len o ďalšom smerovaní Maďarska, ale celej Európskej únii. Treba sa však pripraviť na každú možnosť. Brusel preto pripravil 5 možných scenárov vývoja v prípade, ak sa premiérovi Viktorovi Orbánovi podarí obhájiť svoj post.
Nemenovaný vysoký diplomat z EÚ prezradil, že pokiaľ bude v Maďarsku naďalej vládnuť Orbán, EÚ "si zloží rukavice", čím vyjadril, že bude v pláne nastolenie tvrdších opatrení. Nikto ale nevie predikovať prvé Orbánove kroky po znovuzvolení.
1. Zmena v rozhodovacej právomoci
Okrem Orbána spomína poľský web aj slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý bol tiež dlho proti finančnej pôžičke pre Ukrajinu. Brusel chce zlepšiť fungovanie a spoluprácu s podobne váhajúcimi politikmi a lídrami krajín. Prvou možnosťou by bolo, že EÚ by ako celok rozhodla v prípade, pokiaľ by sa k danej zmene priklonilo 55 percent členských štátov, teda zhruba 65 percent celkovej populácie EÚ.
2. Väčšia spolupráca medzi úzkymi skupinami štátov
Išlo by o aktívnejšiu využívanie flexibilných formátov, kde patria aj neformálne koalície (koalícia ochotných) na podporu Ukrajinu. Do istej miery tu však prevláda skepticizmus, že takýto formát spolupráce by mal zostať výnimkou a nie novou formou.
3. Agresívnejšie donucovacie opatrenia
Napríklad by sa zaviedlo pozastavenie financovania z EÚ v prípade, ak by niektorá z členských krajín porušila normy právneho štátu. Orbánova vláda už skôr vyhlásila, že bude "vetovať akékoľvek sprísnenie podmienok, kde sa spája financovanie EÚ s dodržiavaním zásad právneho štátu".
4. Maďarsko bude zbavené hlasovacích práv
Jedným zo scenárov by bolo pozastavenie hlasovania na pôde EÚ aj v prípade, že ide o členskú krajinu. Vyžadovalo yb si to ale súhlas 26 z 27 členských štátov. Tu sa spomína premiér Robert Fico, ktorý v mnohých názoroch súhlasí s maďarským kolegom Viktorom Orbánom.
5. Vylúčenie Maďarska z EÚ
najbrutálnejším scenárom pre Maďarsko a jeho obyvateľov by bolo vylúčenie zo všetkých štruktúr EÚ. Podľa viacerých analytikov je ale toto veľmi nereálne. Takýto postup by dostal Maďarsko s takmer určitosťou do ruského vplyvu.