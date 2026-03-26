Budapešť čaká vzácneho hosťa: J. D. Vance má pred voľbami vyjadriť podporu Orbánovi

BUDAPEŠŤ - Americký viceprezident J.D. Vance by mal navštíviť Budapešť v dňoch od 7. do 8. apríla, teda iba pár dní pred maďarskými parlamentnými voľbami. Vo štvrtok o tom informoval magazín Politico na základe dokumentu amerického ministerstva zahraničných vecí, ku ktorému mal prístup.

Server index.hu s odvolaním sa na maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa ešte minulý piatok avizoval, že Vance by mal navštíviť Budapešť začiatkom apríla. Biely dom návštevu zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Vanceova kancelária na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala. Politico uvádza, že návšteva amerického viceprezidenta bude slúžiť aj na vyjadrenie podpory pre maďarského premiéra Viktora Orbána pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. apríla.

Magazín pripomína, že Orbána verejne podporil aj americký prezident Donald Trump. V príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social ho v utorok označil za „skutočne silného a vplyvného lídra“ a maďarských voličov vyzval, aby mu vo voľbách dali svoj hlas.

Podľa dokumentu rezortu diplomacie by bol Vance najvyššie postaveným americkým návštevníkom v Maďarsku od roku 2006, kedy krajinu navštívil vtedajší prezident George W. Bush. V polovici februára do Maďarska pricestoval aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.

Ďalšie zo Zoznamu