Desivé varovanie vedcov: Šíri sa nebezpečná rezistentná baktéria! Prenáša sa análnym sexom

LONDÝN - V Británii sa rýchlo šíri vysoko nákazlivá infekcia. Odborníci varujú pred jej šírením a upozorňujú aj na rastúcu odolnosť voči liekom.
Prípady stúpajú, úrady bijú na poplach
Zdravotníci v Spojenom kráľovstve upozorňujú na znepokojivý trend. Počet prípadov infekcie spôsobenej baktériou Shigella výrazne narastá a situácia sa podľa odborníkov zhoršuje, píše Daily Star.
Agentúra UK Health Security Agency eviduje za posledné dva roky približne 25-percentný nárast. Len v roku 2025 zaznamenali 2 560 prípadov, pričom v roku 2024 ich bolo 2 318 a v roku 2022 ešte 2 052.
Nepríjemné príznaky a hospitalizácie
Infekcia zasahuje tráviaci trakt a môže mať veľmi nepríjemný priebeh. Typické sú prudké hnačky, silné bolesti brucha a vysoké horúčky. V niektorých prípadoch si ochorenie vyžiadalo aj hospitalizáciu pacientov.
Baktéria odoláva liečbe
Odborníci upozorňujú aj na ďalší problém – rastúcu rezistenciu voči antibiotikám. Najnovšie dáta ukazujú, že až 94 % vzoriek Shigella flexneri a 86 % Shigella sonnei vykazuje odolnosť voči bežne používaným liekom.
Takýto vývoj výrazne komplikuje liečbu a zvyšuje riziko šírenia infekcie.
Najviac prípadov v hlavnom meste
Nákaza sa objavila vo všetkých regiónoch Anglicka, no najviac postihnutým miestom je Londýn, kde sa sústreďuje viac než polovica všetkých prípadov.
Infekcia sa šíri aj sexom
Baktéria sa nachádza v stolici a šíri sa mimoriadne ľahko. Významnú úlohu pritom zohráva aj prenos pri sexuálnych aktivitách, najmä pri análnom kontakte, kde sa infekcia prenáša veľmi efektívne a často nenápadne.
Odborníci upozorňujú, že najviac prípadov evidujú medzi mužmi, ktorí majú sex s mužmi, no zdôrazňujú, že nákaza sa môže rozšíriť aj mimo tejto skupiny.
Práve vysoká nákazlivosť robí z infekcie problém aj v bežnom kontakte. Stačí nedostatočná hygiena, kontaminované jedlo alebo voda v bazénoch či vírivkách a baktéria sa môže rýchlo šíriť ďalej.
Prípady aj medzi turistami
Na začiatku roka došlo k výskytu ochorenia aj v dovolenkovej destinácii Kapverdy. Nákaza tam zasiahla stovky ľudí a niekoľko britských turistov infekcii podľahlo.
Až 95 % prípadov súvisiacich s cestovaním bolo spojených práve s týmto regiónom.
Odborníci radia: nepodceňovať príznaky
Podľa lekárky Katy Sinka je situácia vážna, no riziko sa dá znížiť dodržiavaním hygieny.
„Nárast prípadov je znepokojujúci, no správne hygienické návyky a používanie ochrany môžu pomôcť ochrániť vás aj vašich partnerov,“ uviedla.
Zároveň odporúča, aby ľudia s príznakmi vyhľadali lekára a nechali sa otestovať aj na iné pohlavne prenosné ochorenia vrátane HIV.
Dôležité odporúčania
Pacienti by sa mali vyhýbať sexu, návšteve bazénov či príprave jedla minimálne týždeň po odznení príznakov, aby zabránili ďalšiemu šíreniu infekcie.
Príznaky sa zvyčajne objavia do štyroch dní od nákazy, no často sa zamieňajú za bežnú otravu jedlom.