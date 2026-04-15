V Ázii zúri nový vírus: Na ľudí sa prenáša z rýb a morských plodov! Môže viesť až k slepote

TOKIO - V Ázii sa objavuje nezvyčajné ochorenie očí, ktoré môže viesť až k strate zraku. Vedci upozorňujú, že za ním stojí vírus prenesený z rýb a morských plodov.
Záhadná vlna očných zápalov
V niektorých ázijských krajinách pribúdajú prípady vážnych očných problémov, ktoré sa spočiatku nedarilo vysvetliť. Pacienti prichádzajú so silným zápalom a nebezpečne zvýšeným vnútroočným tlakom.
Podľa zistení vedcov, ktoré zverejnil časopis Nature Microbiology, nejde o bežné vírusy, ako je herpes či pásový opar. Príčina je oveľa netypickejšia.
Vírus z morských živočíchov
Výskum ukázal, že za ochorením stojí vírus označovaný ako CMNV (Covert Mortality Nodavirus). Ten bol doteraz známy najmä ako patogén napádajúci ryby a morské plody.
Ochorenie, ktoré u ľudí vyvoláva, nesie názov POH-VAU – teda perzistentná očná hypertenzia s vírusovou prednou uveitídou. Prejavuje sa zápalom oka a výrazným zvýšením vnútroočného tlaku.
Práve tieto symptómy môžu viesť k trvalému poškodeniu zraku, v najhorších prípadoch až k slepote.
Ako sa vírus dostal k ľuďom
Vedci sa snažili vysvetliť, ako sa vírus pôvodne viazaný na vodné živočíchy dostal do ľudskej populácie.
„Naša štúdia ukazuje, že vírus z vodného prostredia súvisí s novým ochorením u ľudí,“ uviedol výskumný tím.
Podľa analýzy sa nákaza prenášala najmä pri manipulácii so surovými rybami a morskými plodmi. Rizikom je aj ich konzumácia v surovom stave.
Na tieto zistenia upozornil portál Medical Xpress.
Nejde len o lokálny problém
Hoci sa prvé prípady objavili v Ázii, odborníci varujú, že vírus nemusí zostať regionálnou hrozbou.
Globálne skúmanie totiž potvrdilo prítomnosť CMNV až u 49 druhov rýb, krabov a mäkkýšov. Vírus sa vyskytuje nielen v Ázii, ale aj v Afrike, Európe, Amerike či dokonca v Antarktíde.
To znamená, že potenciálne riziko sa týka prakticky celého sveta.
Hrozí väčšie rozšírenie?
Vedci zatiaľ nehovoria o pandémii, no upozorňujú, že ide o nový typ ochorenia, ktorému treba venovať pozornosť.
Najväčšie riziko predstavuje kontakt so surovými morskými živočíchmi bez ochranných pomôcok.
Ak sa potvrdí jednoduchší prenos na ľudí, môže ísť o problém, ktorý presiahne hranice jedného regiónu.