Piatok20. marec 2026

Zúfalé slová rodiny: Väznený britský pár v Iráne má slúžiť ako „ľudské štíty“

© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TEHERÁN - Príbuzní britského páru väzneného v Iráne v piatok uviedli, že Lindsay a Craig Foremanovci sú počas americko-izraelskej vojny proti Iránu využívaní ako „ľudské štíty“. Ich blízki kritizujú britskú vládu, že nedosiahla pokrok pri vyjednávaniach o ich prepustení. Informovala o tom agentúra Reuters.

Britských manželov zadržali v januári 2025, keď v rámci svojej motocyklovej jazdy okolo sveta prechádzali cez Irán, kde ich následne obvinili zo špionáže a odsúdili na desať rokov väzenia. Joe Bennett, syn Lindsay Foremanovej, v rozhovore pre médiá uviedol, že jeho rodičia sú počas vojny Iránu s Izraelom a USA používaní ako „účinné ľudské štíty.“ Dodal, že žijú za „hukotu dronov“, ktorých sa počas vojny objaví nad Teheránom denne aj 600.

Nedávny výbuch v blízkosti teheránskej väznice Evín rozbil okná na oddelení, kde je väznený Craig Foreman. Bennett uviedol, že jeho rodičia majú v celách potkany a šváby, spia na kovových poschodových posteliach bez matracov a sú „v stave neustálej fyzickej bolesti.“ Bennett stále lobuje u britskej vlády, aby vyrokovala prepustenie jeho rodičov. Vo svojom vystúpení na konferencii o svojvoľnom zadržiavaní, ktorá sa konala v marci vo Washingtone, Bennett upozornil, že jeho rodičia sa cítia svojou vládou opustení a že Británia im neponúkla „takmer žiadnu“ podporu nad rámec základnej praktickej pomoci.

Britská vláda odsúdila trest Foremanovcov ako „úplne neopodstatnený“ a uviedla, že bude naďalej naliehať na ich prepustenie. Bennetovi to podľa jeho slov prisľúbila aj britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová, s ktorou sa stretol tento týždeň.

Viac o téme: Irán BritiVazenie
Nahlásiť chybu

Zoznam TV

Prominenti
Správy
Správy

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu