AKTUÁLNE USA a Izrael zaútočili na jadrové zariadenie Natanz

TEHERÁN - Spojené štáty a Izrael v sobotu zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz. Podľa iránskej agentúry Tasním nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok a obyvatelia okolitých oblastí nie sú v ohrození. Toto zariadenie bolo cieľom bombardovania aj počas minuloročnej 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom. Informuje správa agentúry AFP a stanica al-Džazíra.
"Po zločinných útokoch Spojených štátov a sionistického režimu proti našej krajine...bol dnes ráno terčom komplex na obohacovanie (uránu) Natanz,“ uviedla Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) vo vyhlásení zverejnenom agentúrou Tasním. Podľa AEOI tento útok predstavuje porušenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a ďalších regulácií týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany.
Z technických a odborných posudkov týkajúcich sa rádioaktívnej kontaminácie vyplýva, že nebol zaznamenaný žiadny únik rádioaktívnych materiálov. Stanica Sky News informuje, že americký prezident Donald Trump opakovane tvrdí, že jedným z hlavných cieľov USA vo vojne s Iránom, je eliminovať schopnosť islamskej republiky vyrobiť jadrové zbrane. Izrael a západné krajiny opakovane obviňujú Irán z toho, že sa snaží vyrobiť jadrové zbrane. Teherán toto tvrdenie popiera.
Natanz bol zasiahnutý počas prvého týždňa vojny
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v marci, niekoľko dní po začiatku vojny v Iráne, oznámila, že iránske jadrové zariadenie Natanz je čiastočne poškodené v dôsledku americko-izraelskej leteckej operácie. Podľa agentúry AP bol Natanz zasiahnutý počas prvého týždňa vojny v Iráne, ktorá začala 28. februára po útokoch USA a Izraela. Sky News tvrdí, že zo satelitných záberov vyplýva, že komplex Natanz bol v dôsledku útokov poškodený.
Toto jadrové zariadenie sa nachádza takmer 220 kilometrov juhovýchodne od Teheránu a spolu s ďalšími jadrovými zariadeniami bolo v júni 2025 počas iránsko-izraelskej vojny terčom útokov. K najnovšiemu útoku došlo po tom, čo Trump v piatok na svojej platforme Truth Social uviedol, že Spojené štáty zvažujú „postupné ukončenie“ svojej vojenskej operácie na Blízkom východe.