Európske krajiny chcú zabezpečiť Hormuzský prieliv: Pridalo sa už aj Česko! A čo Slovensko?

PRAHA - Štrnásť štátov vrátane Česka sa v piatok pripojilo k spoločnému vyhláseniu, v ktorom európske a ďalšie krajiny vyjadrujú ochotu prispieť k zabezpečeniu bezpečnej plavby Hormuzským prielivom, píše agentúra Reuters. Krajiny vo vyhlásení tiež vyzývajú na zastavenie iránskych vzdušných útokov i ďalších pokusov tento prieliv zablokovať. Podľa skoršieho vyjadrenia talianskeho ministra zahraničia Antonia Tajaniho má vyhlásenie politický, nie vojenský charakter.
Vyhlásenie vo štvrtok podpísali Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Japonsko. V piatok sa okrem Česka pridali aj Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Rumunsko, Kanada, Južná Kórea, Nový Zéland a Bahrajn. V reakcii na izraelsko-americké údery, ktoré sa začali 28. februára, Teherán ochromil lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ktorý je významnou trasou pre vývoz ropy a plynu. Cez prieliv bolo pred začiatkom vojny prevážaných 20 percent všetkej ropy obchodovanej na svetovom trhu. Iránsky režim kombináciou viacerých útokov a opakovaného varovania plavidlám, že o bezpečnom preplavení prielivom rozhodujú jeho ozbrojené zložky, pohyb obchodných lodí a tankerov výrazne obmedzil.
"Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad eskaláciou konfliktu. Vyzývame Irán, aby okamžite upustil od svojich hrozieb, kladenia mín, útokov pomocou dronov a striel a ďalších pokusov zablokovať prieliv pre obchodnú lodnú dopravu, "uviedli štáty vo vyhlásení. Vyzvali tiež na okamžitý plošný zákaz útokov na civilnú infraštruktúru, vrátane ropných a plynových zariadení.
V piatok americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Hormuzský prieliv majú strážiť tie krajiny, ktoré ho používajú. Trump v príspevku tvrdí, že Spojené štáty prieliv nepoužívajú, napriek tomu sú podľa neho ochotné poskytnúť pomoc, ak o ňu budú požiadané. Trump v uplynulých dňoch žiadal európske členské štáty NATO a ďalšie krajiny, aby sa na zabezpečení bezpečnosti v prielive podieľali. Kvôli ich neochote sa zapojiť ich neskôr označil za zbabelcov.