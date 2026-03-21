AKTUÁLNE Iránska raketa zasiahla izraelské mesto pri jadrovom centre, hlásia zranených

Na snímke materská škola po zásahu iránskej rakety v izraelskom meste Rišon Lezion. (Zdroj: TASR/AP/Maya Levin)
JERUZALEM – Iránska raketa zasiahla v sobotu večer budovu v meste Dimona v južnom Izraeli, pri ktorom sa nachádza nukleárne výskumné centrum. Zranenia pri útoku utrpelo podľa záchrannej služby takmer 40 ľudí, informujú o tom agentúry DPA a AFP.

Izraelská armáda pre AFP uviedla, že v meste v Negevskej púšti došlo k priamemu zásahu budovy. Zdravotná záchranná služba oznámila, že jej pracovníci ošetrili 39 ľudí na viacerých miestach dopadu úlomkov rakety vrátane desaťročného chlapca, ktorý bol vo vážnom stave.

Chaos a rozsiahle škody

Na záberoch zverejnených záchranármi vidno horiacu obytnú budovu v meste. „Na mieste boli rozsiahle škody a chaos,“ uvádza sa vo vyhlásení. Izraelská polícia publikovala fotografie svojich príslušníkov v budove s veľkou dierou v múre.

Blízko jadrového centra

Neďaleko mesta Dimona sa nachádza oficiálne nukleárne výskumné stredisko, ktoré je mimoriadne dobre chránené. Všeobecne sa predpokladá, že tam vyrábajú jadrové zbrane, ktorých vlastníctvo ale Izrael nikdy nepriznal.

Iránske úrady dopoludnia oznámili, že americko-izraelské útoky cielili na jadrový závod Natanz v islamskej republike. Izraelská armáda večer tiež oznámila, že zasiahla objekt na univerzite v Teheráne, ktorý bol podľa nej využívaný na vývoj komponentov pre jadrové zbrane.

Desaťtisíce ľudí v Prahe protestovali proti krokom Babišovej vlády
Bratislavská eparchia má nového biskupa, uviedol prešovský arcibiskup Vladyka Jonáš Maxim
Nič nepotrebujeme tak silno ako to, aby sme mali úctu jeden k druhému, uviedol nový biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach
Zakročili v hodine dvanástej: Štátni veterinári zachránili poníky pred istou smrťou! Mali skončiť ako...
Neporiadok v skladoch či tovar po dátume spotreby: Kontroly v prevádzkach skončili katastrofálne!
Veľký posun: Slovensko pripravuje nové pravidlá pre autonómne autá aj drony – čo sa zmení už čoskoro?
Panika v Taliansku: Pohotovosti sú preplnené! Zúri tam nebezpečná choroba, už poznajú vinníka
AKTUÁLNE Iránska raketa zasiahla izraelské mesto pri jadrovom centre, hlásia zranených
Zomrel niekdajší šéf FBI a zvláštny vyšetrovateľ Trumpa Robert Mueller: Kontroverzná reakcia Trumpa!
Požiar v juhokórejskej továrni zabil 14 ľudí: Desiatky zranených a vyhlásili núdzový stav
Jedla som, kým mi nebolo zle! Khloé Kardashian šokuje: Priznala temné tajomstvo chudnutia
Tragická smrť známej Češky (†23) v Thajsku: Posledné minúty jej života... Šokujúce rozuzlenie!
Rozchod českého promi páru: On sa vrátil k manželke a ona? Prišla o lásku aj o prácu!
Náhla smrť legendárneho Chucka Norrisa (†86): Ešte pred pár dňami bol plný sily... Aha, ako boxoval!
Má 32 rokov a šéfuje verejnému domu: Zabudnite na drogy a zbrane, realita za dverami vás šokuje!
Máte 65 a viac rokov? Potom by ste mali jesť TOTO maslo: Posilňuje dolné končatiny a znižuje množstvo pádov
Krik, kopance a krvavé oči: VIDEO Skupina transrodových žien sa s turistkou nemaznala! JEDEN dotyk spustil hotové peklo
Takmer POLOVICA rozvodov má spoločného menovateľa! Ak váš partner robí v noci TOTO, váš vzťah je na tenkom ľade
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Nedostali ste energošek? O pomoc musíte žiadať na inej adrese, odkazujú teplári!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!

VIDEO Fantastický Hektor Kapustík! Slovenský supertalent vytvoril nový rekord a dosiahol životný úspech
HK Nitra – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 2. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online z 2. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Košická superforma! Žlto-modrí ovládli derby s Prešovom, Tatran udrel až v závere
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Finančná správa rozposiela Slovákom listy: Posvietila si na jednu skupinu zarábajúcich ľudí
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Používaš Google Mapy pri chôdzi? Tieto funkcie ti niekoľkonásobne zlepšia navigáciu nielen v meste
Rekreačné drogy nie sú taká sranda, ako sa na prvý pohľad zdá: Mnohé zvyšujú riziko mozgovej príhody o viac ako dvojnásobok
Ukrajina našla lacný spôsob, ako zastaviť ruské drony. Tento prístup teraz zaujíma celý svet, najmä krajiny na Blízkom východe
Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Toto znamenie je najťažšie milovať: Muži priznávajú, že si s ním často nevedia poradiť
Panika v Taliansku: Pohotovosti sú preplnené! Zúri tam nebezpečná choroba, už poznajú vinníka
AKTUÁLNE Iránska raketa zasiahla izraelské mesto pri jadrovom centre, hlásia zranených
Zomrel niekdajší šéf FBI a zvláštny vyšetrovateľ Trumpa Robert Mueller: Kontroverzná reakcia Trumpa!
