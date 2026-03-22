Japonský minister potvrdil prepustenie rukojemníka z Iránu: Vo väzbe však naďalej ostáva novinár

TOKIO - Jeden z dvoch japonských občanov zadržiavaných v Iráne bol prepustený na slobodu a vráti sa do vlasti, uviedol v nedeľu japonský minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi. Informuje o tom agentúra AP.
Japonského občana podľa Motegiho zadržiavali ešte od minulého roka a prepustený bol tento týždeň v stredu. Šéf japonskej diplomacie to povedal v programe televízie Fuji. Motegi však dodal, že Irán od začiatku tohto roka zadržiava ďalšieho japonského občana, ktorý sa stále nachádza vo väzbe. Výbor na ochranu novinárov v Japonsku pritom označil naďalej zadržiavaného väzňa v Iráne za reportéra japonskej verejnoprávnej stanice NHK.
Zadržaný bol iránskymi Revolučnými gardami ešte 20. januára a následne bol transportovaný do väznice Evín, dodal výbor s odvolaním sa nemenované zdroje pre obavy z ich prenasledovania.
Japonský minister zahraničných vecí ani jedného zo zadržiavaných neidentifikoval, píše AP. Predtým tento mesiac len uviedol, že obaja sú v poriadku. Ministerstvo neuviedlo ďalšie podrobnosti o prípadnej spojitosti oboch prípadov zadržania.