Roháč sa priznal k ďalším bombovým útokom v Maďarsku! Tvrdí, že mali ovplyvniť voľby

BUDAPEŠŤ - Slovenský nájomný vrah Jozef Roháč sa podľa maďarských médií priznal k sérii bombových útokov z roku 1998. Tvrdí, že výbuchy mali súvisieť s politickou situáciou pred parlamentnými voľbami.
Priznanie k bombovým útokom z roku 1998
Slovenský zločinec Jozef Roháč, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest za viacero vrážd a atentátov z 90. rokov, sa podľa maďarských médií priznal k ďalším bombovým útokom.
Ako uvádza maďarský investigatívny portál Átlátszó, Jozef Roháč sa vo výpovedi priznal k viacerým bombovým útokom z roku 1998 v Budapešti.
Podľa jeho výpovede išlo napríklad o bombové útoky pri bytoch politikov Józsefa Torgyána a Józsefa Szájera, ale aj o výbuch pri sídle strany Fidesz.
Útoky mali súvisieť s voľbami
Roháč zároveň tvrdí, že cieľom atentátov bolo ovplyvniť politickú atmosféru v krajine krátko pred parlamentnými voľbami v roku 1998.
Podľa jeho slov mali výbuchy vyvolať chaos a napätie v spoločnosti a tým nepriamo zasiahnuť do predvolebného boja. Práve v týchto voľbách sa prvýkrát dostal k moci Viktor Orbán a jeho strana Fidesz.
Jedna z najtemnejších kapitol maďarského podsvetia
Roháč patrí medzi najznámejších nájomných vrahov v regióne. V Maďarsku bol odsúdený napríklad za bombový atentát v budapeštianskej Aranykéz ulici z roku 1998, pri ktorom zahynuli štyria ľudia a ďalšie desiatky utrpeli zranenia.
Explózia bola v tom čase považovaná za jeden z najbrutálnejších útokov spojených s mafiánskymi vojnami v krajine.
Tvrdenia zatiaľ nikto nepotvrdil
Roháčove nové vyjadrenia zatiaľ neznamenajú automatické otvorenie nových súdnych konaní.
Jeho priznanie pochádza z výpovede, ktorú citovali médiá, a maďarské úrady sa k nej zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Napriek tomu ide o výrok, ktorý opäť otvoril diskusiu o násilných udalostiach z 90. rokov a o prepojení podsvetia s politikou v tom období.