Známy slovenský tanečník má dôvod na radosť: S partnerom si adoptovali rozkošného chlapčeka!

BRATISLAVA - Slovenský tanečník, model a finalista televíznej šou Tanec snov Karol Kotlár prežíva jedno z najkrajších období svojho života.
Na sociálnej sieti sa totiž podelil o dojímavú novinku, ktorá chytila za srdce množstvo fanúšikov – spolu so svojím partnerom privítali do rodiny malého synčeka. „Začína sa nová kapitola. Vitaj doma, chlapček náš,“ napísal šťastný otecko k fotografii, na ktorej spolu s partnerom držia za ruky malého chlapčeka. K emotívnym slovám pridal aj dátum 27.04.2026 a srdiečko, čím dal jasne najavo, že ide o výnimočný moment v ich živote.
Karol Kotlár nie je pre slovenské publikum neznámym menom. Diváci si ho pamätajú najmä zo šou Tanec snov, kde tancoval po boku speváčky Kristíny a pracoval pod taktovkou choreografky Natálie Glosíkovej. Neskôr na seba upozornil aj v relácii Česko Slovensko má talent, kde opäť predviedol svoj talent a charizmu. Okrem toho sa venoval aj modelingu a objavil sa aj na televíznych obrazovkách.
Práve jeho životný príbeh robí túto správu ešte silnejšou. Kotlár totiž sám vyrastal v detskom domove, a preto sa rozhodol dať šancu na krásny život aj ďalšiemu dieťaťu. Zdá sa, že osud mu pripravil nádhernú rolu – stať sa milujúcim rodičom.
Fanúšikovia okamžite zaplavili jeho profil gratuláciami a pozitívnymi reakciami. Mnohí ocenili nielen jeho odvahu, ale najmä obrovské srdce. Zdá sa, že pre Karola sa začína úplne nová kapitola – tentoraz nie na parkete, ale v úlohe otca.