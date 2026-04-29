Streda29. apríl 2026, meniny má Leo, Lea, zajtra Anastázia

Známy slovenský tanečník má dôvod na radosť: S partnerom si adoptovali rozkošného chlapčeka!

Karol Kotlár Zobraziť galériu (4)
Karol Kotlár (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Slovenský tanečník, model a finalista televíznej šou Tanec snov Karol Kotlár prežíva jedno z najkrajších období svojho života.

Na sociálnej sieti sa totiž podelil o dojímavú novinku, ktorá chytila za srdce množstvo fanúšikov – spolu so svojím partnerom privítali do rodiny malého synčeka. „Začína sa nová kapitola. Vitaj doma, chlapček náš,“ napísal šťastný otecko k fotografii, na ktorej spolu s partnerom držia za ruky malého chlapčeka. K emotívnym slovám pridal aj dátum 27.04.2026 a srdiečko, čím dal jasne najavo, že ide o výnimočný moment v ich živote.

Karol Kotlár nie je pre slovenské publikum neznámym menom. Diváci si ho pamätajú najmä zo šou Tanec snov, kde tancoval po boku speváčky Kristíny a pracoval pod taktovkou choreografky Natálie Glosíkovej. Neskôr na seba upozornil aj v relácii Česko Slovensko má talent, kde opäť predviedol svoj talent a charizmu. Okrem toho sa venoval aj modelingu a objavil sa aj na televíznych obrazovkách.

Práve jeho životný príbeh robí túto správu ešte silnejšou. Kotlár totiž sám vyrastal v detskom domove, a preto sa rozhodol dať šancu na krásny život aj ďalšiemu dieťaťu. Zdá sa, že osud mu pripravil nádhernú rolu – stať sa milujúcim rodičom.

Fanúšikovia okamžite zaplavili jeho profil gratuláciami a pozitívnymi reakciami. Mnohí ocenili nielen jeho odvahu, ale najmä obrovské srdce. Zdá sa, že pre Karola sa začína úplne nová kapitola – tentoraz nie na parkete, ale v úlohe otca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viac o téme: Karol Kotlár
Nahlásiť chybu

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Frédéric Malle priniesol do Bratislavy svet umeleckej parfumérie: Ivana Gáborík prekvapila lookom, Táňa Pauhofová prišla s dcérkou
Slovenské celebrity
Frédéric Malle priniesol do Bratislavy svet umeleckej parfumérie: Ivana Gáborík prekvapila lookom, Táňa Pauhofová prišla s dcérkou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nehoda si vyžiadala štyri
Zahraničné
Obrovská tragédia: Auto v protismere na diaľnici! Štyria mŕtvi mladí ľudia
HRÔZA na výlete: Matka
Zahraničné
HRÔZA na výlete: Matka si odskočila v divočine do latríny, nasledoval ŠOK! Skončila celá vo výkaloch
Ilhan Omarová
Zahraničné
Republikáni si uťahujú z demokratky: VIDEO Internet zaplavilo video z jej prejavu! Urobila detskú chybu
Bývalý kremeľský propagandista Iľja
Zahraničné
Bývalý priateľ Kremľa prekvapil: Putina onedlho čaká tichý prevrat! Už sú pripravení nasledovníci

Ďalšie zo Zoznamu