Szijjártó tvrdí, že šéf nemeckej diplomacie Wadephul otvorene pohrozil Maďarsku

BUDAPEŠŤ/BRUSEL - Nemecko sa podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjátróa otvorene vyhrážalo Maďarsku bezprecedentným spôsobom kvôli postoju vlády k ukrajinskej ropnej blokáde. Maďarská vláda sa však nevzdá zastupovania národného záujmu a nedovolí Ukrajincom strojnásobiť maďarským rodinám náklady na energie. Podľa servera 24.hu to Szijjártó povedal v pondelok v Bruseli.
Šéf maďarskej diplomacie na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci uviedol, že sa na stretnutí stal bezprecedentný krok, keď jeho nemecký rezortný partner Johann Wadephul vyslovil „veľmi hrubú, otvorenú a nehanebnú hrozbu“. Wadephul podľa Szijjártóa varoval, že ak sa maďarská vláda nevzdá národných záujmov a naďalej nebude hlasovať za schválenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, alebo za kroky potrebné na vstup krajiny do EÚ, bude to mať pre Budapešť vážne následky. Podľa slov Szijjártóa je jasné, že „os Brusel-Berlín-Kyjev chce zmenu vlády v Maďarsku, pretože chce Európu zatiahnuť do vojny“ a suverénna národná vláda v Maďarsku jej v tom bráni.